Telecinco fulmina a Antonio David Flores tras el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco

Actualizada 23/03/2021 a las 09:08

Las consecuencias tras la emisión el domingo de los dos primeros capítulos de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en Telecinco solo tardaron unas horas en llegar. Mediaset decidió este lunes 22 de marzo prescindir de Antonio David Flores como colaborador en los programas de la cadena tras el duro relato que Rocío Carrasco realizó sobre su exmarido. Le acusó públicamente de malos tratos físicos y psicológicos, y de ser el culpable del distanciamiento con sus hijos. Unas confesiones que causaron estupor a la gran audiencia que siguió el especial presentado por Jorge Javier Vázquez, que reunió a más de 3,7 millones de espectadores y un 33,3% de cuota de pantalla.

Frente a la cámara, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco se desnudó como nunca antes lo había hecho. Tras 25 años esquivando el tema, por primera vez habló en televisión de los episodios más oscuros de una vida llena de interrogantes y de la que, hasta ahora, solo se conocía una versión. Hizo frente a las acusaciones de "mala madre" tras llevar años sin hablarse con sus hijos. "Me han llamado puta por la calle y me han dicho que cómo no me importaban mis hijos". Carrasco detalló que la relación con sus hijos se torció con la separación de Antonio David y provocó, incluso, el odio hacia su madre. "Él aprovechaba para insultarme, me increpaba, me decía 'te los voy a quitar y te van a odiar, hija de puta'", confesó en el programa. También habló de malos tratos físicos y psicológicos: "Me agarró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa". La hija de la cantante explicó el calvario que padeció con Antonio David antes de casarse y cómo Rocío Jurado intentó que no se marchara con él: "Recuerdo agresiones verbales de 'inútil, no sirves para nada. Estás gorda'. Puede parecer una tontería pero no es la palabra, es la forma". Precisamente, días antes de la emisión, el propio Antonio David ya adelantaba en 'Sálvame' que defendería su inocencia ante las acusaciones de Rocío Carrasco. "Mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física y psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado", señaló. "No tiene la verdad absoluta. No voy a permitir que ella vuelva a hacer creer a la sociedad que soy una persona que la ha maltratado", añadió el que fuera colaborador de Telecinco hasta ayer.

INTENTO DE SUICIDIO

En el programa de Telecinco, la colaboradora de televisión también explicó por primera vez el intento de suicidio que protagonizó en 2019. Fue el 5 de agosto de ese año, cuando se enteró de que su hija iba a defender a su padre en el plató de 'Gran Hermano VIP'. Carrasco se encontraba en tratamiento por un síndrome ansioso depresivo, por el que recibió asistencia psicológica.

"Me llega la noticia de que mi hija va a defender a su padre en 'GH VIP'. Y por mi cabeza empieza a pasar todo lo vivido en los 20 años anteriores", confesó Rocío. "Ese día decidí que no quería seguir viviendo, que no quiero volver a pasar por aquello, ya lo había puesto en conocimiento de la justicia, había puesto en manos de la justicia una serie de actitudes que yo consideraba maltrato (.) Me tomé varias pastillas diferentes y me quedé dormida", explicó. Su actual marido, Fidel Albiac, la encontró inconsciente y llamó a urgencias tras ver que no se despertaba. 'Rociíto' se despertó en el hospital, donde le salvaron la vida.

Los dos primeros capítulos de la serie también dejaron otros titulares sobre su familia. De la boda de su madre Rocío Jurado con el torero José Ortega Cano, señaló: "No creo que fuese una decisión acertada, desgraciadamente para ella. Pero ella lo decidió así, estaba enamorada".

En las próximas semanas, Telecinco abordará el maltrato que Rocío Carrasco sufrió por parte de su hija, Rocío Flores. Una sentencia recogió los golpes, insultos, amenazas y agresiones que propició a su madre, por las que fue condenada a seis meses en libertad vigilada.

