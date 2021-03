Irene Montero y Adriana Lastra dan su apoyo a Rocío Carrasco tras relatar su "pesadilla" con Antonio David

Actualizada 22/03/2021 a las 09:53

La entrevista de Rocío Carrasco en Telecinco, en que la que contó su intento de suicidio y el "infierno" que vivió con su exmarido, Antonio David Flores, dejó muchas reacciones en las redes sociales, entre ellas la de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En su perfil oficial en Twitter publicó el siguiente mensaje: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo".

La portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, también se pronunció a favor de la hija de Rocío Jurado en la misma red social: "Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres".

La hija de Rocío Jurado ha contado cómo conoció a Antonio David Flores en aquel verano de 1994, en Chipiona. Al referirse a aquel inicio de relación, Rocío habla de “la ilusión de una cría de 17 años” y reconoce que aquello no era amor.

Evitando nombrarle, Rocío relata cómo fueron aquellos primeros meses junto al que más tarde fue su marido y cómo, desde un comienzo, le llegaban informaciones de deslealtades por parte de él. Ella prefirió creerle y dar carpetazo a los rumores y reconoce que “cuando te dicen tanto 'te quiero' tú te lo crees”.

Pero sus padres, Pedro Carrasco y Rocío Jurado no veían con buenos ojos a Antonio David. Cuenta que su madre le suplicó que no se fuera de casa cuando cumplió los 18 y que su padre le dijo “te va a arruinar la vida y vas a volver con una barriga”. Pero ella hizo caso omiso y se marchó. Ahí comenzaba para ella una nueva vida, “jugar a ser adulto”, pues se iba a Argentona a vivir junto a Antonio David: “Mi día a día era esperar a que esta persona viniera de trabajar”.

"Me agarró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa y subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurrí en ese momento. Hay muchos episodios de mi vida de esa época que no sé si por defensa personal o qué, los tengo olvidados. Lo achaco a que el daño que se me estaba ocasionando a mí, lo daba por bueno, lo justificaba, lo dejaba pasar”, ha relatado en la entrevista.

