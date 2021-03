Marvel expande su universo televisivo

Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

'Falcon y el Soldado de Invierno', la nueva serie del universo Marvel, es de lo más interesante que va a llegar a lo largo de marzo. Un mes en el que regresan, eso sí, ficciones televisivas de innegable interés para la audiencia como seis nuevos episodios de la décima temporada de 'The Walking Dead', cuya emisión comenzó el 1 de marzo en Fox. Vuelve también el héroe superveloz de DC Comics, 'The Flash', con su séptima temporada (19 de marzo, TNT); los padres hasta el gorro de 'Bendita paciencia', con la segunda (23 de marzo, HBO); y la violenta Boston de los noventa de 'City on a Hill', también con la segunda temporada (29 de marzo, Movistar Series).

'DEALER' - NETFLIX, 10 DE MARZO

No es habitual que una serie haga uso del 'found-footage' o metraje encontrado, uno de los subgéneros más utilizados en el ámbito del terror desde que 'Holocausto caníbal' lo popularizara. Por eso parece buena idea prestar atención a 'Dealer', ficción de origen francés que sigue la pista de dos cineastas que se infiltran en una zona controlada por bandas para grabar el videoclip de un rapero. La cosa, claro, sale mal.

'GENERA+ION' - HBO, 11 DE MARZO

Oscura pero divertida ficción con capítulos de media hora de duración que sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna -juguetes, móviles...- pone a prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora. La serie, una Max Original, se estrenará en HBO con tres episodios. Zelda y Daniel Barnz son los creadores de esta ficción cuyo reparto incluye a Nathanya Alexander, Chloe East o Nava Mau.

'QUE VIENE EL LOBO (CRY WOLF)' -MOVISTAR+, 16 DE MARZO

Ficción danesa de misterio y suspense que sigue la historia de Holly, una niña de 14 años que llama la atención de los responsables de la escuela a la que va tras describir, en una redacción, el comportamiento violento que su padrastro parece tener con ella. El centro traslada el tema a asuntos sociales que toma la decisión de separar a la chavala y a su hermanastro, Theo, de los progenitores. Estos, sin embargo, aseguran que la joven se lo ha inventado todo en un acto de rebeldía adolescente.

'SKY ROJO' - NETFLIX, 19 DE MARZO

Alex Pina, responsable de 'La casa de papel', y Esther Martínez Lobato son los creadores de esta ficción que cuenta la historia de tres prostitutas, una española, una argentina y otra cubana, que tras dejar gravemente herido a su proxeneta, inician una huida escapando de los sicarios del hombre que las tenía secuestradas.

'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' - DISNEY+, 19 DE MARZO

Prometió Disney que el Universo Marvel se expandiría a razón de una serie cada dos meses y así es. Llega a Disney+ 'Falcon y el Soldado de Invierno', protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson (Falcon) y Sebastian Stan como Bucky Barnes (El Soldado de Invierno). Ambos, que se unieron en los momentos finales de 'Vengadores: Endagme', se reúnen en esta una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Dirigida por Kari Skogland, con Malcolm Spellman como guionista principal, la serie de seis episodios cuenta también con Daniel Brühl como Zemo, Emily VanCamp como Sharon Carter y Wyatt Russell como John Walker.

'SOMOS LOS MEJORES: UNA NUEVA ERA' - DISNEY+, 26 DE MARZO

Casi treinta años después de la película, regresan los Mighty Ducks. En la Minnesota actual, los jugadores de hockey sobre hielo han pasado a formar un equipo de hockey juvenil ultracompetitivo y muy potente. Después de que Evan Morrow (Brady Noon), de 12 años, fuera apartado del conjunto, él y su madre Alex (Lauren Graham) se propusieron construir su propio equipo de marginados. Con ayuda de Gordon Bombay (Emilio Estevez retoma el papel), vuelven a descubrir el placer de jugar por amor al deporte.

'LIBERTAD' - MOVISTAR+, 26 DE MARZO

Concepto raro el que Movistar+ y Enrique Urbizu han sacado adelante en 'Libertad': la ficción será un largometraje en las salas de cine, pero una miniserie de cinco episodios en la plataforma de Movistar. Ambientada en la España del siglo XIX, sigue las andanzas de La Llanera (Bebe), que sale de la cárcel para intentar vivir en paz junto a su hijo la libertad que tantos años les ha sido negada.

'LA TEMPLANZA' - AMAZON PRIME VIDEO, 26 DE MARZO

Leonor Watling y Rafael Novoa encabezan el reparto de la adaptación de la novela de María Dueñas ambientada a finales del siglo XIX. Dirigido por Susana López Rubio, este drama se centra en una historia de amor, la de Mauro Larrea y Soledad Montalvo, ambientada en 1860, que tiene lugar en distintos lugares del mundo.

