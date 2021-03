'Billie Eilish The World's a Little Blurry', una oda al 'Do It Yourself'

Actualizada 06/03/2021 a las 06:00

Cuando uno rueda un documental sobre alguien tan joven como Billie Eilish (Los Angeles, 2001) corre el peligro de quedarse en la superficie del fenómeno. Afortunadamente, R. J. Cutler ha escarbado con ahínco en la figura de una adolescente que ha ido conquistando al público a base de una música fundamentalmente pop, con pasajes pegadizos, pero nada facilona, que se mueve con soltura entre los ritmos contundentes y marcados del rock y el pop urbano y los medios tiempos de la balada y el soul y que, pese a lo minimalista de su producción, está lleno de ricas y complejas texturas y armonías vocales. No en vano su fascinante 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' podría calificarse como el primer álbum eminentemente ASMR. Si no me creen, acerquen cualquiera de sus canciones a los oídos y verán como un escalofrío recorre su nuca.

'Billie Eilish: The World's a Little Blurry', lanzado el pasado 26 de febrero en Apple TV+, se adentra casi sin pedir permiso en la casa que la familia Eilish tiene en Los Angeles y sigue el camino de la artista desde los 16 años hasta que en 2020, con 18 recién cumplidos, recibe seis grammys a mejor artista revelación, interpretación de pop solista, álbum del año, álbum vocal de pop, grabación del año y canción del año. Al tiempo, las grabaciones caseras permiten profundizar en el pasado de una joven precoz que autopublicó su primera canción en internet, 'Ocean Eyes', con tan solo 13 años. Una canción, por cierto, que la KCRW, una de las emisoras musicales más potentes de EE UU, radió con inusitado interés, consciente de la joya que tenía entre manos.

Procedente de una familia tendente a lo hippie, que inculcó la pasión por la música desde que tanto ella como su hermano, Finneas O'Connell -ahora un reputado productor musical y la otra gran pata sobre la que se asienta el paisaje sonoro de la artista-, tuvieron uso de razón, dice Billie que su madre le enseñó a componer y su padre a tocar el ukelele y el piano. Su participación en los concursos de talentos hizo el resto. Con ese contexto, comienza el documental examinando su estrecha relación con los fans en una pieza emocionante que, a lo largo de sus dos horas y veinte minutos de duración, deja respirar a las canciones, extrayendo varios fragmentos de sus conciertos.

Esa fuerza del directo contrasta con la intimidad que se respira en el cuarto de su hermano, en la casa familiar, básicamente el estudio de grabación del que ha salido 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. Y es que 'Billie Eilish: The World's a Little Blurry' es también una oda a la cultura del 'Do It Yourself' y el ejemplo de que la creación musical se ha democratizado. Ya no hacen falta grandes estudios para que tu música llegue a cualquier rincón, sino talento, esfuerzo y, por supuesto, una pizca de suerte. El espectador sigue a Billie en su última gira, pero asiste también al proceso creativo del disco. Las habitaciones de los hoteles, la furgoneta, el autobús... Cualquier espacio es bueno para escribir letras, discutir sobre ellas y seguir grabando un disco que deberá estar listo antes de que la joven cumpla 18 años.

ARRIBA, GRABANDO UNA TOMA EN UNA CARAVANA; DEBAJO, JUNTO A SU MADRE Y A SU PADRE

Y al mismo tiempo traza un complejo retrato de quien, en el fondo, no deja de ser una adolescente con muchas inquietudes artísticas. Se percibe cuando juega con su hermano ante la cámara, en el cuaderno donde dibuja y plasma todo lo que se le ocurre o, justo antes de grabar una toma, cuando extrae el retenedor de la boca y dice "este es mi álbum", provocando la carcajada de Finneas, corte, por cierto, que abre el disco.

El carné de conducir, los debates en el seno de la familia en torno a la dureza de algunas de las letras de las canciones o a la exposición cada vez más mediática que tiene la joven, la protección que trata de darle su familia, con sus equivocaciones, su evolución hacia la madurez, lo complicado que es estar siempre perfecta ante los compromisos, las responsabilidades e incluso las relaciones amorosas tienen su hueco en 'Billie Eilish: The World's a Little Blurry', un documental más que interesante aunque la música de la artista aún no le haya atrapado.

