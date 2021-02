El 9 de junio de 2020, nos dejaba Pau Donés a causa de un cáncer. Dos semanas antes, Jordi Évole era invitado a su casa, perdida en los preciosos paisajes de Val de Aran, para tener una última conversación. Un encuentro íntimo, en el que el cantante deja toda una lección de vida a disposición de aquel que quiera escucharla.

El documental, llegó a los cines con gran éxito (fue el más visto de la década) y este domingo, en La Sexta, pudo verse en abierto. Bajo el ´título ‘Eso que tú me das’, la última canción-regalo de Pau Donés al mundo, se desarrolla este encuentro con la vida y con la muerte. Un documental ya presenta también cifras de récord: lo más visto del día de su emisión y líder absoluto con 2.874.000 espectadores y el 15,3% del share; la emisión más vista de la temporada en La Sexta y desde marzo; casi 6,4 millones de contactos y con un minuto de oro que reunió a 3.376.000 espectadores alrededor de las vivencias de este cantante.

Casi, cada una de las respuestas que Pau da a Jordi, son para enmarcar. Una colección de lecciones de vida que merece la pena ver de forma detenida. Estas son algunas de las frases imperdibles que ha dejado este documental:

“Cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir y a querer y a que le quieran es terrible. Bloquea. No se puede tener miedo a la enfermedad, al dolor. Hay que vivir”.

“El cáncer nos da miedo, ese tío va a morir… da un poco de respeto. Pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. A mí lo que me interesa es la vida”.

“En estos días me pego unas lloreras de la hostia. Llorar es una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza de mostrarte cómo eres. Tengo ganas de reír, de llorar… pero sobre todo de vivir ahora en este momento”.

"No tengáis miedo, no odiéis, la vida son cuatro días y tres pasaron ya. Estemos aquí de buen humor, si hay algo que no nos gusta dejémoslo. En general, no nos odiemos, porque el odio no nos lleva a ninguna parte, tan solo a las malas cosas."

“Estoy enfadado con el cáncer porque no me quiero ir, ahora no me viene bien irme. Preferiría vivir un poquito más, la verdad, pero es lo que hay y estoy bien conmigo mismo, en paz”.