Lumbreras pierde el duelo navarro y abandona 'El Conquis'

Actualizada 09/02/2021 a las 09:09

El equipo rojo pierde a uno de sus integrantes. David Lumbreras falló en la prueba 'En busca del fuego', un duelo de navarros.

El rpimer reto de la prueba consistía en hacer fuego para encender una antorcha para poder guiarse en la segunda parte de la prueba: buscar cuatro banderines en una cueva. Finalmente, tenían que ascender varios metros por una cuerda hasta llegar al banderín final. El de Sesma fue mucho más rápido con el fuego y le sacó ventaja a Ester. Pero en el último momento, no vio el banderín que necesitaba para lograr la victoria y pasó de largo, continuó subiendo. Le cegó la presión. "No lo he visto, ha sido una cagada", se lamentaba el navarro entre lágrimas. Finalmente, fue Ester la primera en lograrlo. La zaragozana, afincada en Paternáin, se convirtió así en la ganadora del duelo.

Además, las lluvias persistentes están complicando la estancia del equipo rojo en el campamento muy pobre, que se encuentra anegado.

