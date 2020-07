Famous, ganador de 'OT 2018', aterriza en Mediaset

Actualizada 17/07/2020 a las 11:40

El ganador de 'Operación Triunfo 2018', Famous Oberogo, acaba de estrenar un nuevo proyecto profesional. Este jueves, el triunfito comenzó su andadura en Mtmad, la plataforma de contenidos audiovisuales de Mediaset España, donde ha estrenado su propio canal, en el que charlará con sus seguidores sobre su vida y sus proyectos.

Desde la plataforma, han anunciado: "No podemos estar más contentos porque hoy se estrena en 'Mi Momento' Famous Oberogo. El cantante aterriza en Mtmad para que le acompañemos en su nuevo proyecto y también en su viaje al pasado y a los recuerdos. Por eso como punto de partida para conocerle mejor hemos empezado esta aventura en Bormujos y llegaremos mucho más lejos...".

En su primera toma de contacto, el artista se presenta en su pueblo natal para contar en qué punto se encuentra actualmente. "Me entra mucha nostalgia volviendo aquí, pero necesitaba volver a mi casa", asegura, ya que en Madrid se sentía "solo": "Sí tenía amigos y mis compañeros de OT, no era lo mismo".

Por otro lado, Famous confiesa que conoció el fallecimiento de su abuelo cuando estaba concursando en la Academia. "Estando yo en la ducha, me llamaron desde Nigeria y me dijeron que mi abuela por parte de padre había muerto (...) no me lo podía creer", confiesa.

SUS PROYECTOS PROFESIONALES

En cuanto a sus proyectos musicales, el joven tiene planes pendientes. "He firmado por un sello; no es muy grande pero sí es conocido (...) me han ofrecido una cosa bastante chula", dice en una entrevista con su amigo Miki Nuñez.

Además, el artista adelanta que va a viajar a Nigeria para terminar de grabar su EP. "Lo tengo casi listo, es todo hecho en Nigeria (...) con un rollo muy diferente aquí", señala.

