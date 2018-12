Natalia, entre los tres finalistas para alzarse con la victoria de 'OT 2018'

Actualizada 20/12/2018 a las 00:29

No falló en ninguna gala ni pasó ningún miércoles por el aro de las nominaciones. Esta operación matemática infalible le valió un pleno de cuatro dieces por parte del jurado, lo que le brindó cruzar la pasarela hacia la última velada de la edición. Y este miércoles ha vuelto a demostrar que ni el jurado ni el público —que la convirtió en favorita una noche— estaban equivocados. La navarra Natalia Lacunza pisó con más fuerza que nunca el escenario con 'Never Enough', de la banda sonora de la película 'El gran showman', un tema idóneo para el momento que requería mucha delicadeza, y con el que ha conseguido hacer una interpretación perfecta en equilibro entre la firmeza, la sutileza y la elegancia.

La puesta en escena también ha sido protagonista de la actuación: la finalista navarra, situada en el centro de la "peseta" —la "isla" circular que conecta la parte del plató de los sofás con el escenario—, ha vestido una larguísima falda de tul sobre la que ha proyectado un sorprendente juego de luces, al estilo de la representante de Estonia en el festival de Eurovisión 2018, de la de Moldavia en 2013, o de Jennifer López en American Idol 2015. La propia cantante de Estonia, Elina Nechayeva, la ha mencionado en su cuenta de Twitter haciendo una comparativa con su vestido en un meme que nadie ha llegado a entender:

El vídeo de la actuación completa de Natalia:

Pero pese a su excelencia, Natalia no lo va a tener nada fácil. Se enfrenta a sus compañeros Alba Reche, Famous —ambos dos huesos duros, grandes favoritos del público—, Julia y Sabela. Ana Torroja lo ha advertido al comienzo de la gala: "Jamás ha habido una final tan reñida".

"Estoy teniendo sentimientos que no había tenido nunca. Esto un torbellino todo el rato y no me está dando tiempo a asimilar nada", decía la pamplonesa al hacer balance de su paso por el programa.

ARROPADOS POR COMPAÑEROS, FAMILIARES Y OTROS ARTISTAS

A los finalistas les han arropado el resto de los compañeros de la edición, además de sus familiares, que, en el caso de Natalia Lacunza, han sido su madre y su hermano.

Además de los cinco concursantes, el plató de Gestmusic vuelve a recibir esta noche a la ganadora de 'OT 2017', Amaia Romero, que cederá el testigo a quien se erija como nuevo ganador y presentará 'Un nuevo lugar', preludio de lo que será su primer álbum. También Pablo Alborán ha presentado su nuevo sencillo, 'Tu refugio', que ha querido dedicar a las víctimas de violencia machista por el reciente asesinato de Laura Luelmo; y la cantautora Rozalén se ha subido al escenario a dúo con el exmiembro de El Canto del Loco David Otero con el tema 'Baile'.

Tras cantar sus temas individuales elegidos para esta última velada, Roberto Leal dará a conocer los tres finalistas que pasarán a la segunda fase, en la que cantarán el tema con el que se dieron a conocer al público en la gala 0. Para ello, se pondrán de nuevo los marcadores de votos a 0. Y, tras esta fase, se proclamará al ganador del concurso.

EL APOYO DE OSASUNA

Tal y como hizo en la edición pasada, Osasuna se ha querido sumar a las múltiples muestras de apoyo a la navarra de este año a través de su cuenta de Twitter con este mensaje:

¡Hola, @natalialot2018!



Queremos desearte la mejor de la suertes en la #OT18GalaFinal



Aunque ya nos has impresionado a todos, no estaría nada mal que el título se quedase en casa, ¿verdad, @amaiaromero? pic.twitter.com/W900slvnNG — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 19 de diciembre de 2018

