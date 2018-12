Natalia Lacunza: “Me alegro de que los 100.000€ se los haya llevado Famous”

21/12/2018 a las 06:00

No había signos de resaca, pese a que Famous, que se alzó con el triunfo en la gala final del talent-show con el 36% de los votos, reconoció que la noche anterior habían estado celebrándolo “hasta las tantas”. El ganador y las cuatro finalistas de Operación Triunfo (Julia, Sabela, Alba y Natalia) comparecieron ayer ante los medios exhultantes por la experiencia vivida en la academia. “Estoy en shock. Aún estoy intentado asimilar que soy el ganador de OT”, señaló el joven de 19 años, nacido en Nigeria y residente en Sevilla desde los 6, que ahora aspira, junto a los otros concursantes del programa, a participar en Eurovisión. “Me parece que la población negra está poco valorada en España, y representar a mi país sería bueno para visibilizar otras culturas”, remarcó. “Estoy superagradecida por toda la gente que nos ha apoyado, por haber llegado hasta aquí y porque el 1% es lo de menos”, afirmó, por su parte, la cantante ilicitana, en relación al porcentaje de votos que le separaba del ganador - ella logró un 35%-. Por último, cantante navarra, Natalia, con el 29% de los votos, también agradeció su tercera posición: “Me hace mucha ilusión representar a Pamplona. Tenía un poco de miedo porque el recorrido de Amaia fue impresionante. Pero estoy muy contenta y orgullosa”.



Tras haber sido la favorita de OT, ¿cómo se ha tomado el 3º puesto?

¡Perfectamente! Cuando me venían con la historia de que iba a ganar, yo siempre les decía a mis compañeros: “Callaos, nadie sabe en qué posición va a quedar al final”. Yo no pido más: haber llegado hasta aquí, vivir la experiencia entera y quedarme hasta el final. Eso es el premio real. Obviamente, los 100.000 euros también son muy reales (rió), pero me alegro mucho de que los haya llevado Famous. Y no sé, puntillitas habrá para todos. Famous, por alusión: “Antes de salir al plató, hicimos el pacto de que quien ganara el concurso invitaba al resto a un “viaje potente”.]

¿Qué es lo que más agradece de su paso por OT?

Lo que en general más me llevo es ser consciente de lo que se hace en cada momento encima del escenario. El canto y la interpretación se unen a través de uno mismo. Y eso es lo que más he aprendido.

¿Cuándo se olvidaron de la cámara que les grababa las 24 horas?

No tuvimos ninguna idea preconcebida que nos condicionara a la hora de vivir la experiencia sinceramente. Lo guay de OT es que no eres consciente de lo que supone estar dentro hasta que lo estás.

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+