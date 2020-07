Las series de televisión más populares del siglo XX

Actualizada 02/07/2020 a las 12:51

La oferta televisiva en lo que a serie se refiere se ha multiplicado en los últimos años y parece que no va a parar, pero todas las series actuales son herederas de una tradición que se remonta al siglo pasado, concretamente a la década de los años sesenta.

Muchas de esas primeras series son recordadas por su éxito instantáneo y otras han tardado más tiempo en convertirse en icónicas, pero todas son precursoras de un género que a día de hoy tiene millones de adeptos en todo el mundo. A continuación, repasamos las mejores series de televisión del siglo XX.

LOS SIMPSON

Emitida por la Cadena Fox desde 1989, 'Los Simpson' son ya todo un clásico de la televisión mundial, una insuperable serie que narra las historias de una peculiar familia (Homer, Marge, Bart, Maggie y Lisa Simpson) y otros divertidos personajes de la singular localidad norteamericana de Springfield. Homer es el padre, un desastroso inspector de seguridad de la central nuclear. Marge es la madre, una ama de casa que soporta como puede todo lo que le rodea, que no es poco. Bart es un niño de 10 años que alegra su vida realizando travesuras de todo tipo. Lisa es la más inteligente de la familia, que siempre busca hacerse un hueco en el mundo que le rodea, y la más pequeña, Maggie, un bebé que todavía no habla, pero que sin embargo da mucho que hablar. Toda una familia con una vida repleta de eventos y locuras.

LOS PICAPIEDRA

En un mundo fantástico los dinosaurios, los tigres dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexistían con los hombres. La tecnología es similar a la del siglo XX, pero son animales los que sustituyen a los aparatos eléctricos. Los personajes conducen automóviles formados por troncos de madera (troncomóviles), ruedas de piedra, en los que el motor era sustituido por el empuje de los pies de sus ocupantes. Las vestimentas eran de piel animal.

ALF

La nave espacial de un pequeño extraterrestre del planeta Melmac se estrella contra la Tierra. Los Tanner, una típica familia norteamericana, lo acogen en su casa y lo ocultan no sólo a las autoridades, sino también a los vecinos, amigos y parientes, porque creen que de lo contrario la vida del simpático alienígena (al que llaman Alf) correría peligro. Muy pronto Alf se convierte en uno más de la familia, pero también creará problemas de convivencia, pues es un ser comodón y poco educado que sólo piensa en comer y en ver la tele.

FRIENDS

Narra las aventuras y desventuras de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc), un grupo de jóvenes amigos que viven en Manhattan. A pesar de los cambios que se producen en sus vidas, su amistad se mantiene siempre incólume y se reúnen con frecuencia en sus apartamentos o en su bar habitual.

EL PRÍNCIPE DE BEL-AIR

Will Smith interpreta a un joven de Philadelphia que se traslada a vivir con sus ricos parientes al lujoso barrio de Bel-Air, en California. La familia la forman sus tíos y sus primos Carlton, Hilary y Ashley; además está el mayordomo Geoffrey. El incorregible y avispado Will deberá adaptarse a su nueva familia, a un nivel de vida al que no estaba acostumbrado y a las reglas de convivencia impuestas por su tío Phil, un juez muy preocupado por su reputación.

LA FAMILIA MONSTER

Popular teleserie de los años sesenta sobre una peculiar y divertida familia de apariencia monstruosa que viven en una siniestra mansión gótica. La familia está compuesta Herman Munster (Fred Gwynne), despistado y torpilón padre de familia; Lily Munster (Ivonne DeCarlo), bella esposa y madre ejemplar; El Abuelo (Al Lewis), antiguo conde que aún disfruta comiéndose la vida a mordiscos, Eddie (Butch Patrick), pequeño licántropo y único hijo del matrimonio Munster; y Marilyn (Pat Priest), la joven sobrina de Lily.

EL EQUIPO A

Historia de un grupo de soldados desertores de la guerra de Vietnam reconvertidos en mercenarios. En Latinoamérica la serie se llamó 'Los magníficos' o 'Brigada A'.

EL COCHE FANTÁSTICO

Famosa serie televisiva que sigue las aventuras de Michael Knight, un detective dado por muerto al que dan una nueva cara y una nueva identidad. Su misión, encomendada por la Fundación por la Ley y el Orden: luchar contra el crimen con la ayuda de un coche artificialmente inteligente y hablador con propia personalidad: K.I.T.T.

EL SUPERAGENTE 86

Famosa serie de televisión que parodia las películas de James Bond. El superagente 86 es Maxwell Smart, un chapucero agente secreto de que debe cumplir misiones muy peligrosas con la ayuda de su inseparable compañera, la agente 99.

EMBRUJADA

Samantha Stephens es aparentemente una típica ama de casa norteamericana, felizmente casada con un hombre normal y corriente. Pero Samantha además es una bruja que ha heredado ciertos poderes desde generaciones atrás. A pesar de que intentan ser una pareja normal, ella usará sus poderes mágicos para resolver los diversos problemas a los que se enfrenta su familia.

