6 series de Netflix para hacerse un maratón en una tarde

Actualizada 08/05/2020 a las 10:36

Estamos tan acostumbrados a las series largas, de esas cuyas temporadas tienen un mínimo de ocho capítulos de casi una hora de duración, que a veces nos pasan por alto algunas producciones interesantes que podemos ver rápidamente en unas cuantas horas. Podemos ver 'Juego de Tronos' o 'American Horror Story' o, también buscar una serie más corta especialmente para esas semanas en las que no tenemos suficiente tiempo de ocio.

A continuación, te proponemos seis series que puedes encontrar en Netflix para hacer un maratón en una sola tarde. Y no por ser más cortas les faltan ingredientes como el amor, la intriga, el humor o el misterio y, por supuesto, los siempre esperados giros argumentales que nos tienen pegados al mando a distancia para pasar de un capítulo al siguiente sin apenas darnos cuenta.

UNORTHODOX

Está inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman, y cuenta, a través de cuatro capítulos de apenas una hora los detalles de la vida de esta escritora que se desligó de una comunidad ultraortodoxa judía.

ALIAS GRACE

Con una atmósfera que recuerda a 'El cuento de la criada' pero con apenas seis episodios de 45 minutos cada uno, Las similitudes con la historia de Margaret Atwood no son casuales: también es esta autora quien ha dado vida a este personaje del siglo XIX que depende de la evaluación de su salud mental para ser exculpada o no de sus crímenes.

ESTA MIERDA ME SUPERA

Compuesta por siete episodios de unos 20 minutos aproximadamente. Recuerda a otra serie relativamente reciente, 'The End of the f***ing World' y no es para menos: ambas ficciones comparten creador, Jonathan Entwistle. También el sentimiento adolescente de la desubicación, el amor temprano y, por supuesto, que pueden convertirse en un maratón de una sola tarde.

THE MIDNIGHT GOSPEL

'The Midnight Gospel' es una serie de animación para adultos que consta de ocho episodios de unos veinte minutos cada uno y cuenta las aventuras del 'spacecaster' Clancy Gilroy, un personaje que vive en una dimensión llamada 'El lazo cromático', donde se dedican a generar universos a los que viajar para recolectar tecnología. Cada episodio habla de una de las misiones de Gilroy. La rara avis de esta lista pero muy muy interesante.

BONDING

Con siete capítulos de entre 12 y 18 minutos Netlflix hizo una arriesgada apuesta con esta serie sobre una dominatrix y su mejor amigo. El propio director, Rightor Doyle, reveló que esta serie que busca derribar prejuicios y hablar libremente sobre la sexualidad está basada en hechos reales de su llegada a Nueva York.

PAQUITA SALAS

Y, por último, por si todavía no la has visto, la española 'Paquita Salas', obra de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Cuenta con tres temporadas a través de las cuales narra desde la tragicomedia la historia de Paquita, una afamada representante de actores en los años 90 a la que le cuesta adaptarse a la vida tecnológica. Cada episodio (16) dura aproximadamente 30 minutos.

Te puede interesar