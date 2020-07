Las series más esperadas de julio

Actualizada 02/07/2020 a las 06:00

Después de unos meses inciertos, parece que la normalidad se va imponiendo, al menos por estos lares. Julio, para muchos, supone el inicio de las vacaciones. Quizá por ello las plataformas no han apostado por grandes estrenos para este mes. Regresan a las parrillas nuevas temporadas de títulos como 'iZombie' (1 de julio, Netflix), 'Hanna' (3 de julio, Amazon Prime Video), 'Chicas buenas' (26 de julio, Netflix) y 'The Umbrella Academy' (31 de julio, Netflix) y el espectador dice adiós a la serie antológica de los hermanos Duplass, 'Room 104', que se despedirá el 25 de julio en HBO. Estos son los estrenos más importantes del mes.



La monja guerrera 2 de julio, Netflix. Quizá lo más peculiar de esta serie dirigida a los jóvenes es la presencia de Tristán Ulloa en un elenco actoral que tira, fundamentalmente, de caras nuevas. La ficción sigue los pasos de una joven huérfana (la portuguesa Alba Baptista) que despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido una serie de poderes. Cual Buffy, se convertirá en la elegida: la portadora del halo. Basada en el cómic manga de Ben Dunn, la serie se ha rodado en España.



Ju-on: orígenes 3 de julio, Netflix. Conocida también como 'The Grudge' o 'La maldición', es una de las sagas de terror japonés más longevas -cuenta con catorce títulos, entre secuelas y adaptaciones al extranjero- y ahora se convierte en serie de televisión. Si la historia original arrancaba cuando un hombre mata a su esposa y a su hijo después de convencerse a sí mismo de que ésta lo había engañado con otro hombre, la nueva ficción seguirá a un investigador paranormal y a una estrella de televisión que comienzan a experimentar fenómenos sobrenaturales que les empujan hasta una casa embrujada.



Trigonometry 3 de julio, HBO. Gemma, una reputada chef, y su novio Kieran, paramédico, viven encima de la cafetería que la primera regenta al oeste de Londres. ¿El problema? Apenas llegan a fin de mes. Ahogados por las deudas, ambos deciden abrir su pequeño apartamento a un tercer inquilino. Y ahí entra en juego Ray, una excampeona de natación sincronizada que acaba complicando las cosas y convirtiendo a la pareja en un trío. ¿Podrán encontrar un nuevo modo de amar? Interesante apuesta de la BBC.



Relatos con-fin-a-dos 3 de julio, Amazon. RTVE y HBO ya lanzaron sus propuestas relacionadas con el confinamiento hace unas semanas. Ahora es el turno de Amazon Prime Video, que se ha sacado de la chistera una antología de relatos que han dirigido Fernando Colomo, Alvaro Fernández Armero, Miguel Bardem, David Marqués y Juan Diego Botto. Entre los actores se encuentran Alvaro Rico, Carlos Bardem, Luis Tosar, María Luisa Mayol, Alberto Ammann, Manuela Velasco y, atención, el futbolista Isco Alarcón.



Desplazados 8 de julio, Netflix. Otra serie para Cate Blanchett, después de 'Mrs. America'. La actriz es la cocreadora y una de las protagonistas de esta ficción de corto recorrido sobre cuatro desconocidos cuyas vidas se cruzan en un centro de detención de inmigrantes en pleno desierto australiano: una azafata aérea que huye de una peligrosa secta; un refugiado afgano y su familia que escapan de la persecución; un joven padre que se aleja de un trabajo sin futuro y un burócrata al que se le acaba el tiempo para ocultar un escándalo nacional.



Little Voice 10 de julio, Apple TV+. Con música original de Sara Bareilles, ganadora de un Grammy y nominada a los premios Tony, 'Little Voice' bien podría ser una oda a la diversidad musical que alberga una ciudad como Nueva York. La serie sigue los pasos de Bess King (Brittany O'Grady), una cantante de talento único que lucha por abrirse un hueco en la compleja industria musical mientras lidia con problemas familiares.



La jauría 10 de julio, Amazon. Ojo a esta historia que se basa levemente, solo hay que fijarse en el título, en los deleznables actos que protagonizaron los miembros de 'La manada'. Blanca Ibarra, una joven 17 años y líder de un movimiento feminista, desaparece en mitad de una protesta organizada por el grupo de alumnas de un colegio tras un caso de abuso entre un profesor y una estudiante. Horas más tarde, un vídeo en el que un grupo de hombres viola a la muchacha se hace viral. Pronto, la Policía descubrirá que todos los sospechosos forman parte un grupo de chat llamado la jauría de lobos.



Caminantes 10 de julio, Orange TV. No hay muchas series que apuesten por el fenómeno del 'found footage' o el 'metraje encontrado' para dar cuerpo a sus propuestas. Ya saben, el recurso que utilizaron en su día películas como 'Holocausto Caníbal', 'El proyecto de la bruja de Blair' o 'REC'. Pues bien, José Antonio Pérez Ledo y Koldo Serra, guionista y director, respectivamente, se han puesto manos a la obra para contar la historia de cinco jóvenes peregrinos que desaparecen en el Camino de Santiago. Estructurada en ocho capítulos de veinte minutos cada uno, a través de las imágenes y los vídeos captados desde los móviles de los chavales, se trata de reconstruir lo que ha sucedido en el camino.



El colapso 14 de julio, Filmin. Hablábamos antes de una serie que utiliza el fenómeno del 'metraje encontrado' para construir su relato, pero no es la única que tira de recursos no tan habituales en la ficción televisiva. La francesa 'El colapso' apuesta, a lo largo de sus ocho episodios, por el nervio que ofrece el plano secuencia para describir un planeta en el que el sistema ha colapsado. Habla, qué curioso, de una nueva normalidad con unos nuevos principios, que lanza interrogantes sobre el presente y el futuro de la humanidad.



Normal People 16 de julio, Starzplay. Basada en la novela 'Normal People' de Sally Rooney, que alcanzó la lista de best sellers de 'The New York Times', la serie bucea en la relación entre Marianne y Connell, desde el final de sus días escolares en un pequeño pueblo en el oeste de Irlanda y hasta sus años de pregrado en el Trinity College.



Dollface 18 de julio, HBO. HBO estrena esta comedia con más enjundia de la que parece protagonizada por Kate Dennings. Dennings da vida a una chica que trata de reconectar con sus mejores amigas tras romper con su novio de toda la vida. La joven deberá lidiar con su propia imaginación -atención a los pasajes oníricos y surrealistas de la ficción- cuando se atreva a regresar al mundo femenino que había dejado a un lado.



Por H o por B 22 de julio, HBO. Parece difícil que esta comedia cale fuera de Madrid porque 'Por H o por B' parece tener un tono profundamente capitalino que quizá a muchos les quede lejos. Surgida del cortometraje 'Pipas', la ficción cuenta las aventuras de Hache y Belén, dos amigas procedentes de Parla, que se reencuentran cuando se mudan al céntrico barrio de Malasaña. El ¿choque? entre ambas realidades dará lugar a divertidas consecuencias en una comedia protagonizada por Marta Martín y Saida Benzal que aborda temas como la amistad, la identidad o el postureo.



Cuentos para un viernes por la noche 31 de julio, Dark. La cadena Dark estrena esta el último día del mes esta colección de breves relatos que combinan la intriga, lo fantástico y el terror. Lo curioso es que, aunque las historias son independientes, en cada capítulo hay seis personajes que conservan el mimo nombre y algunos rasgos de su personalidad, aunque cambian su caracterización.