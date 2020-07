La reflexión de Carlos Latre sobre los límites del humor: "En las redes sociales la gente se divide"

Actualizada 02/07/2020 a las 13:32

El programa de televisión 'Lazos de sangre', que se emite los miércoles por la noche en Televisión Española y presenta Boris Izaguirre, dedicó su entrega de esta semana al dúo humorístico 'Martes y Trece', formado por Millán Salcedo y Josema Yuste.

Una de las cosas que quedó clara durante su emisión fue la nostalgia que despiertan todavía sus números cómicos, pues en las redes muchos afirmaron que estarían encantados de verles actuar juntos de nuevo. El humorista Carlos Latre, presente en plató, dijo: "Pagaría mucho por ello".

Sin embargo, no todos recibieron muy bien sus 'sketches' en su momento, y uno de los temas más recurrentes en el documental fue lo mal que se tomó la periodista Encarna Sánchez su imitación, cuando parodiaron su consultorio 'Encarna de noche'.

"Encarna era de las profesionales más famosas, pero no tenía sentido del humor. Los gritos que se oyeron en Cope cuando iba a salir la imitación eran impresionantes. Llamó a Moncloa, presidentes de bancos... el poder pasaba por su programa, y ella se pensaba que era la dueña del mundo", contó Paloma Barrientos en plató.

"Incluso me puso un detective", explicó un compungido Millán Salcedo. El imitador Carlos Latre aprovechó para hacer alusión no solo a la falta de sentido del humor de Sánchez, sino a un exceso de crítica y cinismo que, según él, va in crescendo en la actualidad: "Igual que yo hace unos días, que imité a Fernando Simón. Tú no esperas que algo así tenga la repercusión negativa. Somos un país de risa y guasa, pero en las redes sociales la gente se divide y, a veces, pasas a algo peor que la censura: la autocensura".

Paloma Barrientos suscribió sus palabras con otros ejemplos del humor de 'Martes y Trece': "A veces pienso que tendríamos que tener mucha más naturalidad al hablar de estos temas, que hemos ido hacia atrás".

