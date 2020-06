'Pasapalabra' y 'Sálvame' disputan diariamente uno de los duelos televisivos más intensos

Actualizada 21/06/2020 a las 06:00

Cada día, a las ocho de la tarde, alrededor de 3,5 millones de espectadores se sientan frente al televisor tras su paseo diario, antes de preparar la cena o, simplemente, porque están en casa y confían en la televisión para su entretenimiento vespertino. Con el mando en la mano, son protagonistas activos de la ardua y sostenida batalla por la audiencia en esa franja horaria. En ese grupo están los que siguen los lloros y las risas de los colaboradores de 'Sálvame Tomate' o los que esperan a Roberto Leal en el mítico 'Pasapalabra', concurso que desde mayo se emite en Antena 3 tras la abrupta salida de Mediaset del exitoso formato. Son las 'dos Españas' televisivas; el bipartidismo catódico que impera al anochecer y que ha convertido una franja aparentemente tranquila en una lucha sin cuartel, minuto a minuto, por liderar las audiencias.



Es el juego del ratón y el gato en televisión. Se trata de no dejar a la competencia brillar y perseguirla para evitar cualquier fuga de televidentes. Fue lo que ocurrió en el estreno de 'Pasapalabra' en la noche del pasado 13 de mayo. El Real Decreto que dicta el reglamento que regula el derecho de los usuarios de televisión a ser informados de la parrilla televisiva establece que las cadenas tienen que hacer pública su programación, al menos, con tres días de antelación.



Al límite En este caso, Antena 3 apuró hasta el límite para hacer oficial la fecha del primer programa del concurso y pilló a Telecinco desprevenida, sin 'armas', en principio, para 'contraatacar' a la competencia. Sin embargo, Mediaset utilizó un resquicio que le deja la legislación, ya que en el decreto no se especifica la duración que deben tener los programas. Así, alargó el espacio de 'access prime time' de 'Supervivientes' como una 'gala encubierta'. Lo hicieron así coincidir con el debut de 'Pasapalabra', y usando anzuelos como el destape de las mentiras de José Antonio Avilés, uno de los concursante más polémicos de la última edición del 'reality'.



En un momento televisivo donde los grandes estrenos de 'prime time' han parado debido a la crisis publicitaria derivada de la pandemia del coronavirus, tanto Antena 3 como Telecinco han centrado gran parte de sus esfuerzos en el tramo que precede a los informativos. "Es la franja más importante del día, porque se concentra muchísimo público, sobre unos 15 millones de personas, que se van a quedar para el informativo. Es fundamental estar fuertes y por eso todas las cadenas quieren ganar", explica Alejandro Rincón, director de estrategia de la consultora Dos30'. En esta particular batalla no hay minutos que perder. El listón hay que dejarlo en todo lo alto para que no haya trasvase de público entre los canales y no se diluya el efecto tirón para los noticiosos. 'Sálvame Tomate', previamente cebando durante toda la tarde, espera a 'Pasapalabra' para dar su contenido estrella. Polígrafos, supuestas infidelidades de famosos, la fuente de Lydia Lozano que le aseguró en 2005 que Ylenia Carrisi, la hija de Albano, estaba viva. Todo explota en el momento de la emisión del programa de Antena 3, que sigue disparando su audiencia en los últimos minutos con el famoso 'rosco'.



Públicos complementarios Pero al contrario que en otros duelos, en esta dura y sostenida competición ninguno pierde. "Ambos programas se han complementado y no se han robado espectadores. Mantienen a su público. 'Sálvame' no se ha resentido, es líder, y 'Pasapalabra' está mejorando el rendimiento de Antena 3 en esa franja. Los dos ganan", aclara el experto en audiencias. En el primer mes completo de combate, el concurso de Atresmedia ha promediado un 16,26% de 'share', frente al 18,67% del magacine 'rosa' de Telecinco.



Es en el famoso 'rosco' del veterano programa presentado ahora por Roberto Leal, el momennto estelar en el que los dos participantes se baten para alcanzar el ansiado bote, cuando la curva alcanza sus mejores cuotas de audiencia. "La gente llega de otros canales para conectar con Antena 3 y ver el rosco. El 'share' se puede disparar entre tres y cuatro puntos, y rozar el 20% de audiencia", señala el analista.



Sin embargo, los espectadores de 'Sálvame Tomate', en líneas generales, se mantienen fieles a su producto. "Seis de cada diez espectadores que comienzan a ver 'Sálvame' se mantienen hasta el final. Tiene una fidelidad muy elevada, por lo que hay menos probabilidades de 'zapping' y, por consiguiente, de fuga respecto a otros espacios. La estrategia frente a 'Pasapalabra' es arrastrar la hora del final para no perder su público", detalla Rincón.



Respecto a los informativos, Pedro Piqueras ha mantenido el liderazgo en Telecinco, aunque Vicente Vallés, en Antena 3, ha recortado distancias en los últimos días gracias, en parte, al poderoso efecto 'rosco'. En mayo, por ejemplo, 'Informativos Telecinco' alcanzó 16,7% de cuota frente al 14,5% del periodista madrileño.