Jorge Pérez es el ganador de 'Supervivientes 2020' en España

Actualizada 05/06/2020 a las 12:51

La edición más extrema de la historia de 'Supervivientes' ha llegado a su fin con la coronación de Jorge Pérez, el guardia civil y concursante más anónimo de entre todos los que participaban este año. A juzgar por el porcentaje de votos que recibió por parte del público, un 81,6 %, parece que poco podían hacer los otros tres finalistas frente a un rival tan fuerte durante la gala final del reality.

La noche comenzó con la expulsión de Hugo Sierra, que se medía con el guardia civil, quien finalmente completaba el podio junto a Rocío Flores y Ana María Aldón, aunque todavía no se sabía el orden dentro de ese podio.

Una primera prueba de resistencia otorgó a Ana María Aldón el pase a la última ronda. Rocío Flores y Jorge Pérez se sometieron al televoto y finalmente la primera fue eliminada. Tras la prueba de apnea, Ana María y el guardia civil se midieron ante la audiencia en una última entrevista y, al final, el televoto alzó vencedor de 'Supervivientes 2020' a Jorge Pérez con un 81,6 % de los votos.

Tras recibir el cheque de 200.000 euros de manos de Omar Montes, ganador de la edición del año pasado, Jorge Pérez decía: "Creo en el poder del palabras y 'agradecimiento' y 'gracias' son las más poderosas que hay. Quiero dar las gracias a mis compañeros, amigos y gente que me llevo en el corazón. A toda la gente que ha hecho que esto sea posible, tengo una deuda eterna de agradecimiento con ellos. Al Pirata Morgan porque ha sabido empatizar con nosotros como nadie. A Lara por su cariño y dulzura. A toda la gente que no se ve y hace posible esto. A toda la gente que quiero y me quieren. A mi mujer, Alicia, que es única; a mis hijos Mario, Martina y Marcos que son increíbles y cada día aprendo algo de ellos siendo unas almas tan pequeñas; y a todos mis amigos de Reinosa, de Aguilar; a mis compañeros de trabajo; a mis compañeros del GAR; a todos los efectivos de la guardia civil que hacen que cada rincón de España sea un lugar mejor y a toda la gente que se ha volcado contra este horrible virus y ha puesto un poco de normalidad en nuestras vidas. Gracias".

Un @guardiacivil hace historia en @Supervivientes: Jorge Pérez gana la edición más extrema con el porcentaje más alto de todos los tiempos #Supervivientes2020 https://t.co/701PI5XmHM — Telecinco (@telecincoes) June 5, 2020

