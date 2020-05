La bronca de Noemí Galera a Samantha en 'OT 2020'

Actualizada 26/05/2020 a las 12:47

La cercanía del segundo pase de micros de la gala 11 de 'OT 2020' y las dificultades de Samantha con la canción de esta semana, 'Freed from desire', de la cantante Gala, pudieron con sus nervios y todo estalló.

La concursante valenciana se derrumbó, presa de los nervios, y levantó la preocupación de sus compañeros de edición y una bronca que llegó por parte de Noemí Galera, la directora de la Academia de Operación Triunfo.

Samantha tendrá que cantar en la gala 11 la canción 'Freed from desire', de Gala. Sin embargo, a pesar de haber asegurado en varias ocasiones que el tema le gusta, parece ser que su preparación le está costando más de lo esperado. Tanto es así que, tras derrumbarse, ha amenazado con abandonar OT 2020.

"No estará. No puede estar, estamos a lunes. No soy capaz y ya no quiero ni estar aquí, no estoy a gusto. Me quiero ir, yo no estoy bien", le ha asegurado la joven, entre lágrimas, al profesor de Interpretación, Iván Lavanda.

"Es que no está. Ya no es intentar positiva, es ser realista. No va a estar esta tarde, no estará mañana...", se ha continuado quejando Samantha, que ha recibido el apoyo de los 'triunfitos'. "Tranqui, relativiza, te metes aquí y se te va la olla. Si haces un truño en la gala, no pasa nada", le ha contestado Maialen.

LA BRONCA DE NOEMÍ GALERA

La bronca de Galera no se ha hecho esperar. "Las canciones que estáis cantando están consensuadas, quiero que te quede claro. Listas de ida y listas de vuelta", le ha reprochado a Samantha, que ha respondido diciendo que no es por culpa de la canción, sino de cómo se siente estos días en el concurso.

"No os vamos a poner ninguna canción para joderos. No quiero volverte oír decir que no quieres estar aquí. Hablemos. Yo no puedo ir y tirarte de la oreja y llevarte a la psicóloga. Estamos a lunes y esta tarde hay un pase de micros que va a salir de puta madre", ha sentenciado la directora.

SAMANTHA RECAPACITA: "QUIERO ESTAR AQUÍ"

Tras la bronca, Samantha se ha presentado con una actitud optimista en el pase de micros, donde ha defendido la canción adecuadamente y ha aprovechado para disculparse con sus profesores.

"A ti, Ivan, y a Mamen por interrumpir vuestras clases y a mis compañeros por ponerles en una situación incómoda. No me quiero ir, quiero estar aquí", ha afirmado, recibiendo la aprobación del profesorado y de sus compañeros.

