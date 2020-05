Reparto de temas de la Gala 11 de 'OT 2020': De Metallica a Beyoncé

Actualizada 22/05/2020 a las 13:00

Tras dos meses de parón, el pasado miércoles 'Operación Triunfo 2020' retomó su edición más atípica. Los triunfitos volvieron a un escenario sin público en plató pero con las mismas, o más si cabe, de darlo todo de cara a la recta final del concurso.

La Gala 10 de 'OT 2020' supuso la expulsión de Gèrard y estuvo cargada de momentos emotivos, como cuando Anne Lukin, la exconcursante pamplonesa, acudió al plató para cantar por primera vez su single, 'Salté', con el propio Gèrard a la guitarra.

Ahora, con Bruno y Flavio nominados, los ocho concursantes restantes se enfrentan a una nueva gala con nuevos temas que interpretar. Y estos cobrarán mayor importancia, pues en el próximo programa ya se conocerán los tres primeros finalistas.

Canción grupal: 'Forever Young', de Alphaville (con los profesores y Bruno en la batería).

Bruno: Su single, 'Fugitivos'.

Flavio: Su canción, 'Calma'.

Maialen: 'Should I Stay or Should I Go', de The Clash.

Anaju: 'Nunca estoy', de C. Tangana.

Hugo: 'La leyenda del tiempo', de Camarón de la isla.

Eva: 'Nothing Else Matters', de Metallica.

Nia: 'Halo', de Beyoncé.

Samantha: 'Freed from Desire', de Gala.

