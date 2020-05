Sonsoles deja los fogones de MasterChef

Actualizada 19/05/2020 a las 10:55

Cada programa que pasa, queda más claro que esta edición de MasterChef pasará a la historia más por las trifulcas entre los concursantes que por el nivel culinario. El sexto programa de esta octava ediciónha vuelto a provocar un río de memes en las redes sociales a cuenta de la actitud de los participantes, que dista mucho de ser cordial.

Ni siquiera la presencia de Yolanda Ramos en la primera de las pruebas consiguió contagiar el buen rollo a los aspirantes. Divididos por parejas, quizá con la intención de fomentar el trabajo en equipo y potenciar un compañerismo hasta ahora ausente, los concursantes se enfrentaron a un plato de origen francés: lubina en costra con salsa choron.

Juana, la abuela de este concurso, tuvo en este primer duelo una relevante ventaja, al haber sido la mejor valorada en la prueba de eliminación de la semana anterior. Fue la única que recibió instrucciones de cómo realizar el plato y en su mano quedaba la posibilidad o no de compartir la información con el resto de aspirantes. Además, Yolanda Ramos la eligió como compañera: doble ventaja. ¿Y qué hizo la hasta ahora adorable Juana? Realizar la prueba sin soltar prenda, y aunque Yolanda Ramos intentó ayudar a los demás compañeros, finalmente terminó sucumbiendo a la ley del silencio de Juana, que se disculpaba con un “es que no me acuerdo muy bien” mientras cocinaba sin parar.

Los resultados de este ‘boicot’ fueron evidentes a la hora de presentar los platos, algunos de los cuales quedaron a la altura de otros legendarios como el león come gambas o el más reciente de la perdiz sin desplumar de Saray.

La segunda parte del programa, la prueba de exteriores, llevó a los concursantes hasta la Rioja. Aquí, los dos equipos tuvieron que realizar dos menús típicos de la región, aunque a un grupo le tocaría realizar la versión tradicional y al otro una de vanguardia. Pepe y Jordi, cada cual en su papel, ayudaron a ambos equipos. En este caso, las capitanas fueron Luna y Ana, por ser considerar que fueron las que presentaron peor plato de lubina. Pero había un pero: si las circunstancias lo sugerían, podía ser sustituidas en cualquier momento por miembros de su equipo o por Jordi y Pepe. Más leña a la desmedida competitividad de este año. En el equipo azul, Luna duró un suspiro como capitana, tras el motín comandado por Iván. En el otro bando, un desesperado Jordi tuvo que tomar las riendas. Los cuchillos volvieron a volar en las valoraciones. Finalmente, el equipo de Pepe y su menú tradicional se salvó de la quema. Comenzaba la lucha por evitar la expulsión.

El último de los capítulos de la noche quiso poner a prueba los conocimientos que los aspirantes han tenido que ir adquiriendo, con técnicas de cocina como escalfar, flambear, nitrogenar, osmotizar, ahumar o gelificar. Una escabechina de la que salieron mal paradas Luna, Teresa y Sonsoles, que se jugaron finalmente la temida expulsión. Un último tren que no pudo coger Sonsoles, que al menos dejó el concurso con un agradecimiento a Masterchef la oportunidad y devolviendo en ese último instante un poquito del buen rollo que había faltado al resto del programa.

La última novedad que trajo el programa de la pasada noche fue el anuncio de la esperada repesca de MasterChef, con una prueba de exteriores en la que participarán Sito, Adrienne, Mónica, Rosa, Saray, Fidel y Sonsoles. La presencia de Saray, también fue acogida con sorpresa en las redes. Más leña al fuego del próximo programa.