Actualizada 09/03/2020 a las 09:28

La octava gala de Operación Triunfo se convirtió en la noche de Maialen Gurbindo. La concursante pamplonesa resultó elegida favorita del público, con Flavio y Eva como tercer y segunda más votados. En una decisión arriesgada, la navarra optó por ceder el comodín de la inmunidad a su compañero Bruno, al que efectivamente salvó de la nominación. Se la jugó la ‘Chica Sobresalto’ al juicio del jurado y su valentía tuvo recompensa. Su interpretación de Just a girl, de No Doubt fue elogiosamente valorada por Natalia Jiménez que atribuyó a la navarra “una evolución espectacular” y el haber sacado ayer su “voz”.“Te has convertido en otra”, le dijo, sobre su actuación en el escenario.

Previamente, el séptimo expulsado de la edición fue el gaditano Jesús, que se jugaba el abandono de la academia con Gerard, que cosechó el 81% de los votos del público para quedarse. Duró poco la alegría, porque el ceutí volvió a ser nominado por el jurado, junto a Anaju, Samantha y Hugo, que fue nominado en lugar de Bruno.

Los profesores decidieron salvar a Samantha pese a que no fue su día, que cruzó la pasarela en silla de ruedas, tras un percance previo a la gala. Y de nuevo Maialen fue decisiva. Su voto doble de favorita decantó el triple empate de las pizarras en favor de Anaju, salvándola en la que fue una gala especial dedicada al 8M. Será Hugo o Gerard.

