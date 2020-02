Anne Lukin: "Estoy deseando hablar con Amaia y ojalá surja una colaboración con ella"

24/02/2020 a las 19:55

La navarra Anne Lukin se convirtió este domingo en la quinta expulsada de Operación Triunfo.

A sus 18 años, era la participante más joven de esta edición, en la que ha destacado por su personalidad, tanto a la hora de interpretar los temas sobre el escenario como en su comportamiento dentro de la academia.

Tras conocer que era la expulsada, la pamplonesa se mostró en estado de shock y confesó sus miedos e inseguridades en la conversación que mantuvo apenas unos minutos después con Noemí Galera, directora de la academia.

Fue allí donde conoció que Amaia Romero, ganadora de la edición de 2017 de OT, le había mostrado públicamente su apoyo a través de Twitter.

Poco activa en redes sociales, Amaia, que triunfa con su gira 'Pero no pasa nada', rompió su silencio este domingo tras la gala con un cariñoso tuit para Anne.

ANNE ERES LA MEJOR❤️❤️❤️ #OTChat6 ojala leas estooooo — amaia (@amaiaromero) February 24, 2020

Este lunes por la mañana, RTVE ha entrevistado a la benjamina de OT 2020, que ha agradecido el respaldo de Amaia. "Me hizo mucha ilusión su mensaje. Estoy deseando hablar con ella, hablar con ella de verdad sobre todo esto", ha reconocido.

Interrogada por si le gustaría que surgiera una colaboración, Lukin no ha dudado en su respuesta: "¡Ojalá, sería tan guay!"

Más tranquila tras descansar unas horas, Anne ha comentado que, de momento, estará todavía unos días sin encender el móvil "para desconectar".

La navarra ha mostrado su inquietud por si ha estado a la altura de lo que sus profesores y seres queridos esperaban de ella: "Me preocupa mucho decepcionar. No al gran público, soy consciente de que hay gente a la que no le gustaré. Pero me importan las opiniones de la gente que quiero".

Al igual que Amaia Romero, Anne ha vivido un romance en la academia. Su relación con Gèrard quedó al descubierto tras captar las cámaras un beso entre ellos, aunque ha asegurado que nunca han tratado de esconderse. "En ningún momento nos preocupaba que la gente lo supiera, no tratábamos de esconderlo. Pero tampoco queríamos vender esto y que se hablase más de ello que de nuestro paso por el concurso. Gèrard me entiende como nadie, estoy muy bien con él. Le voy a echar mucho de menos", ha manifestado. En su despedida en la academia, Gèrard reveló que lo primero que hará cuando salga será ir a buscarla.

Ante Anne se abre una nueva etapa en su vida, que hasta ahora era la de una estudiante de Comunicación Audiovisual. En la Academia le han producido su primer single, 'Salté', escrito por ella. El tema verá la luz previsiblemente a primeros de marzo. "Me gustaría poder dar conciertos íntimos, hacer música con la que me identifique, estar orgullosa de lo que hago y no venderme a nada que yo no sienta. Ser yo, estar contenta con lo que hago y trabajar. Y ya está", ha adelantado.

En su paso por la academia, no siempre se ha sentido cómoda con los temas que le tocaba interpretar. "Al ser tan diferentes a mi estilo, me era difícil encontrarme a mí misma en esas canciones", ha afirmado. Por eso, en la que podía ser su última gala, apostó por Unchained Melody, del dúo americano de los 60 The Righteous Brothers. "Me mostré tal cual soy", ha manifestado.

También tendrá una cita, al igual que sus compañeros, con la primera firma de discos organizada este año por el programa. Estará el 29 de febrero, junto al resto de expulsados, en el FNAC Torre Sevilla.

Por su parte, Maialen Gurbindo, la otra navarra de esta edición de OT, firmará en El Corte Inglés Centro de Valencia junto a Samantha y Flavio.

