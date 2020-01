Actualizada 22/01/2020 a las 20:40

Los concursantes de Operación Triunfo se han enfrentado al primer test de preparación de la gala 2 en el pase de micros del miércoles ante los profesores.

Las navarras Maialen Gurbindo y Anne Lukin, que el domingo 26 de enero compartirán escenario, han aprobado el examen en un pase en el que ha habido más de un "tirón de orejas" por parte los docentes.

Para interpretar 'Ilargia', de Ken Zazpi, Maialen tocará la guitarra y este instrumento ha dado lugar a uno de los 'peros' que les ha puesto Manu Guix. "Te he visto súper esclava de la guitarra. Cada vez que toquemos un instrumento en directo tiene que sumar, no restar. Te has pasado la actuación mirando el mástil y eso queda muy amateur y, además, resta complicidad".

Por su parte, Noemí Galera, directora de la academia, ha aplaudido la actuación de las navarras. "A mí me encanta", ha asegurado.

También Mamen Márquez, profesora de técnica vocal, ha alabado el trabajo desarrollado por las dos en poco tiempo. "El trabajo que realizamos ayer vocalmente está ahí, así que muchas gracias". Capdevila, profesor de lenguaje musical, ha puesto buena nota a las navarras. "Me gusta mucho", ha comentado.

Peor suerte en las valoraciones han tenido otros compañeros como Flavio y Eva, que interpretan Copenhague, de Vetusta Morla. "Ha sido un desastre", les ha dicho Guix. A Jesús y Samantha se les ha olvidado la letra de la emblemática 'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat, y Javy y Bruno con 'Mucho mejor', de Los Rodríguez, han estado "pasados de vueltas", según los profesores.

Al finalizar el pase de micros, Noemí Galera ha tenido una advertencia para todos los concursantes." Vuestro pase de micros de hoy ha estado muy bajo de energía porque no descansáis y cuando acabáis de comer os tumbáis en el sofá a dormir. O descansáis por la noche, o en dos días vais a estar fundidos", ha vaticinado.

Te puede interesar

Te puede interesar

Etiquetas Operación Triunfo

Selección DN+