La Academia de Operación Triunfo ha vivido este lunes, a primera hora de la tarde, el reparto de temas que defenderán los concursantes en la gala 1, que tendrá lugar el domingo 19 de enero.

Las navarras Maialen Gurbindo y Anne Lukin compartirán escenario con dos chicos en su debut oficial como participantes del talent show.

Maialen interpretará con Bruno 'Sinmigo', de Mr. Kilombo & Rozalén. Anne, que es la benjamina de la academia, hará pareja con Flavio para cantar 'Another Love', de Tom Odell.

En cuanto a la interpretación grupal, el programa rendirá homenaje a Marisol, que este año recibirá el Goya de Honor. Los concursantes cantarán un medley de la artista malagueña para abrir la gala.

El resto de interpretaciones del próximo domingo serán las siguientes:

-Gèrard y Anaju: 'UP', de Demi Lovato y Olly Murs.

-Jesús y Eli: 'Atrévete-te-te' de Calle 13.

-Ariadna y Nia: 'Good as hell', de Ariana Grande y Lizzo.

-Javy y Samantha: 'Te espero aquí', dúo de Pablo López y Georgina

-Nicky Eva: 'Little Talks', de Of Monsters and Men.

-Hugo y Rafa: 'Tu calorro', de Estopa.

