Jorge Javier Vázquez: "Escuché al doctor decir que había algo muy grave"

Actualizada 21/03/2019 a las 09:56

48 horas después de sufrir un ictus que le ha obligado a pasar por quirófano, Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio con una llamada telefónica a Sálvame.para contar cómo ha vivido el proceso, cómo fue la operación y cómo se encuentra en estos momentos.



"Muchísimas gracias al programa, a la cadena y a todo el mundo, que no puedo ver mucho la tele y no os quiero ver la cara porque me voy a emocionar", ha dicho a sus compañeros de Telecinco. "El sábado me desmayé y estuve inconsciente dos o tres minutos", explicó. El incidente ocurrió en Marrakech. "Tuve que coger un avión, lo que podría haber sucedido… es lo que me ha dicho el médico, que ha sido todo muy, muy, muy grave. ", ha dicho.



Al llegar al hospital, le sometieron a un escáner y detectaron una mancha en una parte del cerebro, por lo que le recomendaron no salir del hospital. El lunes le hicieron una resonancia en la que vieron algo y, para descartar cualquier problema mayor, le sometieron a un cateterismo. En ese momento se dieron cuenta de todo: "Cuando terminan la prueba escuché al doctor decir en el quirófano que había algo muy grave", dijo.



A pesar de la complicada situación Jorge Javier ha desvelado que es lo que más le preocupaba. "Fui por unas migrañas y tenían que operarme de la cabeza. No entendía nada. Lo que más me preocupaba era contárselo a mi madre". Afortunadamente, "todo fue muy bien", ha dicho. "El médico me dijo claramente 'el fin de semana cuando te desmayaste te dio un ictus y las consecuencias podían haber sido muy grave' y podían haber sido nefastas, pero no quiero recrearme en lo que pudo haber pasado", ha desvelado el presentador.

