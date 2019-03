Jorge Javier no sufre afectaciones neurológicas tras sufrir un ictus

Actualizada 20/03/2019 a las 11:33

Jorge Javier Vázquez, presentador estrella de los espacios de telerrealidad de Mediaset, está ingresado en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid a causa de un cuadro de hemorragia craneal que no le ha dejado afectaciones neurológicas y del que se recupera de forma satisfactoria.



Según el parte médico hecho público este miércoles, Vázquez "ingresó en el hospital el 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio".



"Durante su ingreso, el paciente ha estado en todo momento consciente, sin afectaciones neurológicas y hemodinámicamente estable. La evolución de su cuadro clínico está siendo favorable", añade el comunicado remitido por el centro.



Jorge Javier Vázquez, que hasta hoy ha guardado silencio sobre su dolencia, ha agradecido tanto "las muestras de cariño recibidas en los últimos días" como al equipo facultativo que le ha atendido desde su ingreso hospitalario, liderado por el doctor José Luis Caniego del Servicio de Radiología Intervencionista.



Jorge Javier Vázquez fue operado de urgencia el lunes tras ingresar en el hospital el sábado donde le detectaron "algo grave", según explicó ayer a los espectadores del programa de Telecinco "Sálvame" su presentadora, Carlota Corredera.



Según indicó Corredera en directo, Vázquez (1970) ingresó el pasado sábado en un hospital de Madrid, fue sometido a varias pruebas y, tras descubrir el resultado, los médicos decidieron operarle de urgencia el lunes por la tarde, una intervención "que duró dos horas".



"Jorge Javier llevaba una semana que no se encontraba bien. El sábado decidió ingresar en un hospital madrileño. No llegó a salir de Madrid como se dijo -tenía una actuación en Tudela-. El lunes le hicieron una prueba y el resultado era grave, preocupante, tanto que decidieron operarle de urgencia. Yo no voy a contar qué tipo de operación ni de qué. Solo a él le corresponde decirlo", ha dicho esta tarde Corredera en "Sálvame".



Vázquez, al que le han recomendado "reposo absoluto para recuperarse lo antes posible", será sustituido en "Gran Hermano Dúo" por Jordi González y por María Patiño en "Sábado Delux"



Agradecer siempre a la vida y a todos aquellos que os estáis preocupando por mi salud. Y ahora ya no puedo seguir porque entonces no paro de llorar. Gracias. https://t.co/vVuhwfvkBK — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 20 de marzo de 2019

