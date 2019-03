Hannah Labotka, la pamplonesa de adopción de 'La Voz', no pasa a la Batalla Final del concurso

Actualizada 05/03/2019 a las 08:31

Hannah Labotka, la navarra de adopción de 'La Voz' afincada en Pamplona, no tuvo suerte este lunes en los Asaltos del programa de Atresmedia. La joven, natural de Chicago (Estados Unidos) y estudiante de Relaciones Laborales en la Universidad de Navarra, cantó ‘When we were young’, de Adele. Pero su 'coach', Pablo López, finalmente no la eligió para la Batalla Final del programa, a la que sí pasó otro navarro componente del equipo del mismo artista: Javier Erro.

Pablo López destacó de ella en los ensayos: “Es una suerte que esta canción haya caído en tu voz”. Pero finalmente, y pese a destacar su buena interpretación, no la eligió como finalista de su equipo.

Hannah Labotka pisó por primera vez el plató de 'La Voz' en las Audiciones a Ciegas con un tema Bob Dylan en su versión también de Adele: ‘Make you feel my love’.

