Sofía Suescun canta por primera vez en televisión y le llueven las críticas

La ganadora de Gran Hermano y Supervivientes, Sofía Suescun se atreve con todo y ha probado suerte en el mundo de la música lanzando su primer single,



La navarra actuó el domingo por primera vez en un plató de televisión. Fue en 'Viva la vida' (Telecinco) y su estreno en los escenarios no ha sido muy bien recibido por el público.



Los mensajes en las redes sociales no se hicieron esperar en el momento en el que la navarra empezó a cantar. La mayoría de los usuarios criticaban lo mal que estaba haciendo el playback de 'Muévelo'.

#VivaLaVida153 que verguenza me esta dando sofia pic.twitter.com/Gri1uiiK4P

Me indigna ver a Sofía Suescun cantando en riguroso playback con una voz robótica mientras hay tantos buenos artistas que no tienen la oportunidad de salir en los medios. #VivaLaVida153 #SomosLaAudiencia16D pic.twitter.com/UUIAQTTo4t

Que horror Sofia Suescun, q ridiculo, ya no saben que hacer contigo y te ponen a cantar, si al menos cogieses el micrófono bien para q no viesemos que es playback, a lo mejor nos olvidamos de todo el autotune que llevas encima. No se llama talento, ni novedad, se llama marketing.