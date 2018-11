Noemí Galera estalla tras la huelga de los 'triunfitos': «No amáis 'OT'»

12/11/2018 a las 16:43

Noemí Galera, directora de la academia de 'OT 2018', ha estallado frente a los concursantes, a los que les ha echado la bronca debido lo que considera una falta grave de respeto, tanto hacia la audiencia y como hacia el equipo de trabajadores que realiza el programa.

Este fin de semana, los concursantes se rebotaron y amenazaron con amotinarse al no estar de acuerdo con una de las normas del concurso: el canal 24 horas que se emite en directo por YouTube finaliza cada día a las 23.00 horas, pero los 'triunfitos' accedían al dormitorio hasta una hora antes, con el fin de tener algo de intimidad al no haber cámaras ni micrófonos dentro. Este domingo, la dirección de 'Operación Triunfo' decidió no abrirles la puerta hasta las 22.30, y a los concursantes no les sentó nada bien. Por ello, organizaron una sentada de media hora donde no hicieron nada con el fin de no generar contenido alguno, lo que provocó el cabreo no solo del equipo de Gestmusic, sino también de los 'fans', que no tardaron en mostrar su desacuerdo en Twitter.

Noemí Galera no lo ha pasado por alto y este mismo lunes les ha reprendido su comportamiento en una conversación en la que también les ha enseñado esos mensajes de sus seguidores. "Es una vergüenza. Las faltas de respeto no las voy a consentir bajo ningún concepto. [...] Esto es un programa de televisión y hay un equipo detrás que ama el programa y a mí la sensación que me da es que no amáis 'Operación Triunfo'. Si no estáis de acuerdo, la puerta está abierta", ha aseverado. "No nos toméis por gilipollas. [...] Aprovechad el mes que os queda", les ha recomendado Galera.

El drama que han montado por abrir media hora más tarde la habitación. MEDIA HORA. Es que encima el programa lo hace por nosotros para que no nos quedemos sin directo tan temprano. Esto es un programa de tv, si no quieren que los graben no sé que hacen ahí tbh :/ #OTDirecto11NOV — la mari SALVAR MARILIA (@srtaindigo) 11 de noviembre de 2018

"La cosa es que esto sea aburrido". Es que son gilipollas. ¿De verdad no son conscientes de que si la gente se aburre, no les ven, y si nadie les ve se va a la mierda el programa y su oportunidad? ¿De verdad hay que explicárselo? #OTDirecto11NOV — Mónica (@MonicaTV7) 11 de noviembre de 2018

Ojalá mañana hicieran:

- Que anularan todas las clases sin motivos antes del pase.

- A la hora del pase decirles que las audiencias han bajado mucho (hablarles del mínimo histórico), y que es casi seguro que se cancela el programa

Las caras compensarian todo :__ #OTDirecto11Nov — Lucia, cicatrices (@Sisisisimba23) 11 de noviembre de 2018

- Bajan a grabar SU DISCO sin saberse las letras

- Les dan un premio cada semana

- Les cambian de profesora de interpretación porque no están cómodos

- La lían tirando papel por la ventana y "les castigan" abriendo la habitación media hora más tarde



Su reacción:#OTDirecto11NOV pic.twitter.com/7YhfzhNFgK — Carlotagvb (@carlotagvb) 11 de noviembre de 2018

La bronca completa a los concursantes:

Aunque no ha sido el primer toque de atención que el formato emitido en TVE les ha dado a los cantantes, esta última bronca tuvo su origen el domingo por la noche, cuando la dirección tomó la decisión de no abrir la habitación (el único lugar de la academia sin cámaras ni micros) hasta las 22.30, media hora más tarde de lo habitual. En el momento en el que leyeron el cartel en la puerta, Julia propuso a sus compañeros quedarse parados en el pasillo sin hacer nada, y María la secundó: «Dios, qué ideón». Y así, arrastraron a los otros ocho compañeros, a los que también les pareció una excelente idea.

No obstante, un día antes, el sábado, pese a que durante la cena se mostraron muy cansados, nada más finalizar el directo salieron todos de la habitación sin la petaca del micro puesta y montaron una fiesta en la sala grande de ensayo. Lo que no sabían era que esa tomadura de pelo a la audiencia y al formato televisivo sí la grabaron las cámaras:

