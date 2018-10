Esa hora perdida

31/10/2018 a las 06:00

Claro que 'Lo siguiente' es mejor que 'Hora punta'. Y 'A tu lado' era mejor que 'Ay, qué calor'. Otra cosa es la necesidad de que TVE compita con 'El hormiguero' o 'El intermedio' y empiece el prime time a las tantas. Desde la casa han dicho que la culpa es de las costumbres de los españoles, que llegan tarde del trabajo y se sientan tarde a ver la televisión. Como tienen siempre en la boca lo del servicio público, quizá el mejor servicio público sería que 'Estoy vivo' o 'Cuéntame' empezaran a las diez.

Lo peor de 'Lo siguiente' es el título, una de esas expresiones espantosas de los últimos años (no es tal cosa, es lo siguiente). Como sí o sí. El día del estreno sólo había mujeres, para enseñar músculo femenino. Los colaboradores masculinos se quedaron en el banquillo (y, visto lo visto, por mí podía salir sólo Juan Sanguino). El lunes, Raquel Sánchez Silva iba vestida como si fuera a presentar 'Noche de fiesta' y regalar un ordenador. Nada que decir del vestido de Caprile, sino del hecho de ir con esa pinta. Paco León fue el primer invitado. TVE haciendo publicidad de Movistar+, aunque la llamaran plataforma de pago, como quien llama un conocido gran almacén a El Corte Inglés. Por lo demás, no entendí eso de la línea de la vida y me pareció un desperdicio la sección de televisión. Aunque es verdad que el archivo de TVE es tan rico que todo se puede mejorar si hay un buen criterio de búsqueda. Pero, vaya, poner otra vez a Carmen Maura en 'Esta noche' entrevistando a Manuela Carmena es tan lugar común como la pérdida del pendiente de Lola Flores. La otra pieza, la de Ramoncín en 'Dos por dos', también la hemos visto demasiadas veces (además de en directo). Cuando se sienta en la mesa con Milá y Tenaille, llega sudoroso y jadeante. Y entre Raquel Sánchez Silva y Carolina Iglesias se preguntan por qué, que lo mismo había llegado corriendo. Demonios, acababa de cantar y brincar en el programa.

Vale, nos hemos librado de Cárdenas, seudociencias, abogados impresentables o trucos de magia. Pero TVE podría distinguirse de las demás empezando antes el prime time.

