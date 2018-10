Natalia y Julia dejan sin palabras a los profesores de 'OT' en el primer pase de micros

20/10/2018 a las 21:04

"Perdonen, ¿es el primer pase de micros?", preguntaba retóricamente Itziar Castro —la profesora de interpretación de 'OT 2018'— al término del primer ensayo general de la semana de Natalia Lacunza y Julia. El gesto de sorpresa y gratitud de la actriz era recogido por el resto de profesores de la academia. Todos se han quedado boquiabiertos tras esa primera toma de contacto de la navarra y la gaditana con la canción 'Pienso en tu mirá', de Rosalía, que interpretarán en la gala 5 el próximo miércoles en TVE. "Gracias", "sin palabras" han sido algunos de los elogios del claustro de profesores.

"Es que está de pase de lunes", remató Manu Guix, el director musical del programa. Mamen Márquez les apuntó unas indicaciones sobre técnica voz que todavía se les resisten. Lo único reseñable de las valoraciones de los profesores para este dúo.

Las críticas, sin embargo, no han sido tan buenas para otros concursantes y, especialmente, para el tema conjunto que abrirá la gala: 'Me encanta', de las Nancys Rubias. Guix ha reprochado a los triunfitos por no haberle dedicado tiempo a la canción, puesto que ni las voces ni parte de la letra estaban en su sitio.

Así ha resultado el primer pase de micros completo:

