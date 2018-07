Cómo Amaia Romero se ha convertido en 'Amaia de España'

Allá por 2012 una joven Amaia Romero de 13 años llegó a nuestras vidas. Encandiló al jurado de El número 1 de Antena 3 con su dulzura. Sin embargo, fue en 2017, gracias su paso por Operación Triunfo, cuando se convirtió en Amaia de España.

“TE HA FALTADO EL DRAMATISMO DE DAVID BOWIE”

En la gala 0 de la renovada edición de OT, cuando todavía los concursantes no tenían su plaza en la academia asegurada, la pamplonesa optó por cantar 'Starman', del fallecido David Bowie. No obstante, esta elección no fue aplaudida por el jurado. “Te ha faltado el dramatismo que tenía David Bowie”. Ésa fue la valoración de Joe Pérez-Orive y que le costó ser propuesta para quedarse fuera.

Pero, como viene siendo habitual, el criterio de jurado y profesores no estuvo en sintonía. Así que el claustro le salvó: “Tienes luz, personalidad, eres especial”.

LOS “SOBACOS” DE AMAIA

Poco le costó a Amaia convertirse en una de las favoritas del público. Y no fue solo por sus cualidades vocales. Su naturalidad ha jugado favor. Una hora antes de que arrancase la gala 1, las principales preocupaciones de la navarra eran “echarse desodorante” y “depilarse los sobacos”. Y claro, semejantes 'perlas' no pasaron desapercibidas en Twitter.

Su actuación de 'Las cuatro y diez', junto con Nerea, fue una de las mejor valoradas de aquella noche. “En el escenario eres una artista hecha, madura y con mucha personalidad y por eso yo siempre te diré que sí”, le dijo Bustamante, que hacía las veces de jurado.

'TODAS LAS FLORES' CON ANA WAR

Si en la gala 1 Amaia se quedó a las puertas de ser elegida favorita, solo le costó una semana hacerse con la inmunidad. Fue la primera vez que Amaia cruzó la pasarela sin tener que esperar a saber si el jurado le salvaba o no. Y fue gracias a la canción 'Todas las flores', de Presuntos implicados, que defendió con Ana Guerra, conocida en las redes como Ana War.

A pesar de que fue una actuación muy bien valorada, quizá esta semana no quedó en el recuerdo de los fans de OT por este tema. Fue la semana en la que Amaia, tímida, se decidió a mostrar al mundo que no sólo es una voz dulce. También es músico y se atreve con la fusión musical. Tras el piano y ante la atenta mirada de Ana y Manu Guix, la navarra enseñó una versión que había creado del 'Zorongo popular gitano', un poema de Federico García Lorca, fusionado con la 'Malagueña' de Albéniz.

¿ROMANCE? CON ALFRED Y 'LA LA LAND'

¿Cuántos artistas menores de 20 años han conseguido tres millones de visualizaciones de una canción en Youtube? Alfred y Amaia pueden decir orgullosos que han superado esa cifra. Y es que su 'City of stars', tema central de la película 'La La Land', ha traído cola. Fue esta semana cuando se empezó a especular sobre su romance con el catalán. Aunque esta posible relación está todavía sin confirmar, lo que no se puede negar es que desprendieron magia y capturaron al espectador con su fabulosa interpretación, calificada como el jurado como “la mejor de la historia” de Operación Triunfo.

Ambos, con sus voces tan personales, ya dejaron entrever durante la preparación de la gala que la actuación no iba a dejar indiferente a nadie. Javi Calvo, uno de los profesores de interpretación, alabó su primer pase de micros: “Por momentos como estos y por talentos como estos tienen sentido estos concursos”. Además de para ser favorita nuevamente, 'City of stars' supuso el nacimiento de 'Amaia de España' y de 'Almaia' (nombre con el que los fans se refieren a la pareja compuesta por Alfred y Amaia).

“¿ONDAS SURFERAS? ¡SI YO SOY DE PAMPLONA!”

Conforme le exconcursante de El número 1 iba sintiendo la academia como su hogar, se iba mostrando más natural. Y es un regalo, porque deja para el recuerdo grandes frases que no pueden ocultar su sencillez y su inocencia. Hasta La vecina rubia se ha declarado fan de Amaia y hace referencia a sus expresiones y frases inconexas en sus publicaciones en Instagram.

La gala en la que Aitana se convirtió en su compañera de escenario fue la semana en la que el equipo de peluquería propuso a Amaia hacerse un cambio de look. Algo 'surfer'. Y claro, ya lo dejó claro Roberto Leal en el último chat: "No hay surferos en Pamplona".

Las nuevas mechas de la joven trajeron cola. Cuando el presentador le preguntó si estaba satisfecha con el resultado, ella confesó que se había asustado al verse "rubia de bote completamente". Pero la gala 4 no dejó solo estas joyas. En menos de tres minutos soltó frases como "no me gusta nada mi forma de hablar", "le voy a caer fatal al peluquero" o "no soy tan tonta".

Volviendo al plano artístico, Amaia cantó junto con su amiga Aitana 'Con las ganas', de Zahara. Y aunque estuvo en el top 3, Alfred le 'robó' el puesto de favorito.

AMAIA NECESITA SALIR AL BAÑO ANTES DE CANTAR

Al escenario se sale con la vejiga vacía. Si no, que se lo digan a Amaia, que mientras Roberto Leal le hacía la entrevista previa a su actuación con Roi, pidió ir al baño. ¿Cómo no va a sacar una sonrisa a los espectadores si es probablemente uno de los perfiles que aún quedan sin corromper en televisión?

Con la versión acústica de 'Shape of you', la pamplonesa sacó todo su flow. Una semana más, el jurado no tuvo dudas respecto a su continuidad en el concurso: "No dejas de sorprendernos. Era un tema que a priori puede parecer muy para ti y lo has dominado, has rapeado".

¿EN LA CUERDA FOJA?

En las últimas tres semanas, Amaia ha tenido la oportunidad de cantar en solitario. Es un arma de doble filo. Es un momento para destacar, pero también puede poner en relieve aspectos que todavía están sin pulir. En el caso de Amaia, 'So what' de Pink supuso la valoración menos buena del jurado desde la gala 0. Esto puede achacarse a que estuvo enferma durante toda la semana. O en su idioma, había tenido "un poco de diarrea", como le dijo al presentador antes de cantar. No obstante, fue una gala con sabor agridulce para ella. Volvió a ser la favorita tras semanas de 'sequía', pero, a pesar de esforzarse en su interpretación más rockera, el jurado le recriminó que estuvo "ahogadísima" durante toda la canción. "No te relajes", apuntilló Joe.

Mientras su relación con Alfred seguía avanzando y el catalán le daba besos ante las caras de sorpresa de ella, Amaia, que estaba preocupada porque creía que no evoluciona artísticamente, se preparaba para una de las actuaciones más conmovedoras de la edición: 'Across the universe'. Con una puesta en escena en la que solo estaban presentes ella y unos globos terráqueos, la concursante con menos 'filtros' de OT puso la piel de gallina a quienes estuvieran viendo La 1 aquella noche.

A pesar de que ya había escuchado por parte del público asistente a las galas eso de 'Amaia de España', es probable que no fuera consciente del alcance que está teniendo su paso por OT hasta que tuvo que firmar fotografías pasadas por Photoshop en las que su cara estaba en el cuerpo de la reina Letizia. Y la de Alfred en la de Felipe VI, claro.

Que es fan de The Beatles es algo que ella no oculta y que aparece en su perfil en la app de Operación Triunfo. Pero entre sus artistas favoritos también se encuentra Marisol. Por eso, los profesores quisieron hacerle el regalo de que cantara 'Me conformo'. Aunque, como reconocieron más tarde, puede que se equivocaran en el reparto de temas, ya que la navarra apenas pudo mostrar su evolución con la canción elegida. Y en la última gala fue salvada 'por los pelos'.

A pesar de que la interpretación vocal fue "impecable", no fue "la gran actuación de la noche". Y por primera vez, Amaia no estuvo entre los tres favoritos para lograr la inmunidad. ¿Habrá perdido enganche?¿O es que sus compañeros, realmente, están evolucionando más que ella?

En alguna ocasión, expertos en comunicación han acudido a la academia para formar a los chicos a la hora de relacionarse con los medios. Y no han dudado en recriminar a Amaia por el uso constante que hace de las coletillas: "Buah", "qué horror", "qué vergüenza...". Pero, ¿le conviene perderlas?¿O perdería parte de lo que es?

