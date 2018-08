Amaia Romero enferma en la academia de OT

Este miércoles no ha sido el mejor día en la academia de Operación Triunfo para Amaia Romero. Ya este martes en la prueba de tonos (el primer ensayo individual con Manu Guix y Noemí Galera) dijo encontrarse con descomposición intestinal. La pamplonesa va a pasar todo el día en 'parón', sin asistir a ninguna clase y guardando reposo absoluto.

Tampoco ha podido disfrutar de la visita de Naïm Tomas, aunque sí ha podido conocerle. Además, ha comido sola antes que todos sus compañeros.

Esta semana, la navarra se enfrenta al reto de cantar en solitario So what, de Pink, con el añadido del baile.

Muchos seguidores del programa han mostrado su preocupación en Twitter, escribiendo mensajes de ánimo:

Cuando Amaia está mala y no sale en el 24h #OTDirecto29N pic.twitter.com/IU65AvFYQe

Amaia me da to la pena, oye. Si se necesita a alguien pa cuidarla, como reina que es, me ofrezco voluntaria #OTDirecto29N