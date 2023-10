Muere la actriz mexicana Cecilia Priego a los 36 años

La actriz Cecilia Priego, conocida por participar en telenovelas como 'La reina del sur', entre otras, ha fallecido a los 36 años de edad, a consecuencia de un cáncer cervicouterino que la intérprete sufría desde 2021.

El padre de la actriz, el cantante Freddy Persa, ha anunciado la muerte de la actriz en Facebook, donde ha publicado el siguiente texto: "No recuerdo el día, la hora, pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas, entendí que no era fácil para ti ni para nosotros, pero siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste esta enfermedad”. “Hoy mi rebaño está muy triste. Una de mis ovejas se me va. Seguro estoy que Dios la tomará en el suyo. Te doy gracias, señor, por prestármela, te la devuelvo porque, seguro estoy, estará en un mejor lugar. Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguros estamos que tu presencia y tu legado traspasará más allá y continuarás tu proyecto en el cielo”, concluía Persa.

La actriz Cecilia Priego ha aparecido en muchas series de televisión, como Lo que callamos las mujeres o Pobre Diabla, aunque la Priego saltó a la fama con su papel en La reina del sur, una serie basada en una novela de Arturo Pérez Reverte.