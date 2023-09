Un vídeo sexual de Daniel Sancho será clave en el juicio

Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, continúa en prisión provisional a la espera de juicio en Tailandia. El joven de 29 años, que confesó haber asesinado y descuartizado al cirujano plástico Edwin Arrieta, se enfrenta con toda probabilidad a la pena capital, pues todo apunta a que la Fiscalía pedirá la pena capital por "asesinato premeditado".

Pero la investigación, lejos de estar cerrada, sigue su curso y al parecer en 'Mañaneros', el programa de La 1, han tenido acceso al informe definitivo que la Policía tailandesa presentará tras investigar el suceso. Según explicó Gema Peñalosa, colaboradora del programa, en este informe se hace referencia a un vídeo de carácter sexual protagonizado por el acusado que podría ser un asidero para la defensa pues, de alguna manera, demostraría que el joven estaba siendo acosado por el cirujano.

Cabe recordar que en su declaración, Sancho afirmó que tenía miedo a Arrieta y que este lo coaccionaba. "Lo hacía con un vídeo sexual de Daniel, y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel quiere mucho y les quería proteger", explicó Peñalosa durante el programa.

Peñalosa añadió también que, pese a que las autoridades tailandesas aseguraron en una rueda de prensa que Daniel le dio una puñalada en el tórax a Arrieta, "el informe no recoge esa puñalada incluso habiéndonos enseñado la camiseta. Hubo polémica porque en esa raja de la camiseta no había sangre y también porque aún no ha aparecido, y ya va a ser muy difícil, el torso del cuerpo".

FECHA

Aún no se conoce la fecha para la celebración del juicio, pero está previsto que el juicio se celebre en enero de 2024. Eso sí, el viernes 27 de octubre comenzará el procedimiento judicial, será entonces cuando el chef tendrá que declararse culpable o inocente, además de conocer los cargos concretos de los que se le acusa.

Si finalmente es condenado a la pena de muerte, Sancho tiene dos opciones para pedir el perdón real y que este se la conmute por la cadena perpetua: podría hacer una solicitud a los 60 días de recibir la condena y hacerlo de forma privada o esperar ocho años y enviar la carta al rey con motivo de su cumpleaños, el 28 de julio.

El pasado jueves Ramón Chipirrás, portavoz de la familia Sancho, comunicaba a un diario que Daniel "no ha solicitado el perdón real" porque, como es lógico, todavía no ha sido condenado de manera oficial. Además, la familia sigue a la búsqueda de un abogado tailandés que defienda los derechos del joven chef de cara al juicio.