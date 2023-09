El apoyo a un condenado de violación le cuesta un cargo a Ashton Kutcher

El actor estadounidense Ashton Kutcher ha renunciado como presidente de la junta directiva de Thorn, la organización contra el abuso sexual infantil que cofundó en 2009 con su entonces esposa Demi Moore y también dimitirá su esposa, la actriz Mila Kunis, que ha sido parte de la junta directiva como observadora, debido a las cartas de apoyo a su compañero Danny Masterson, condenado por violar a dos mujeres.

"Las víctimas de abuso sexual han sido silenciadas históricamente y la declaración de carácter que presenté es otro ejemplo doloroso de cuestionar a las víctimas que son lo suficientemente valientes como para compartir sus experiencias", ha escrito Kutcher en una carta a la junta directiva de Thorn, que ha sido compartida por la revista TIME.

"Después de que mi esposa y yo pasamos varios días escuchando, reflexionando personalmente, aprendiendo y conversando con los supervivientes, los empleados y el liderazgo de Thorn, he determinado que lo más responsable para mí es renunciar como presidente de la junta directiva con efecto inmediato", ha escrito Kutcher, añadiendo que "no puedo permitir que mi error de juicio me distraiga de nuestros esfuerzos y de los niños a los que servimos".

El actor también se ha disculpado con las víctimas de agresión sexual y otros defensores por decepcionarlos: "La misión siempre debe ser la prioridad y quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todas las víctimas de violencia sexual y a todos en Thorn a quienes lastimé con lo que hice. Y a la comunidad de defensa en general, lo siento profundamente. Sigo orgulloso de lo que hemos logrado en la última década y continuaré apoyando el trabajo de Thorn. Gracias por su incansable defensa y dedicación a esta causa".

En mayo, Masterson fue declarado culpable de dos cargos de violación forzada por agresiones separadas a dos mujeres en 2001 y 2003 y condenado a 30 años de prisión, por lo que Kutcher, Kunis y otros excompañeros del elenco de That '70 Show escribieron cartas de apoyo al condenado.

En la de Kutcher elogiaba a su coprotagonista y amigo como "un ser humano extraordinariamente honesto e intencional", que había ayudado a mantenerlo alejado de drogas y "siempre trató a las personas con decencia, igualdad y generosidad".

Después de que las cartas se hicieran públicas, Kutcher, Kunis y otros partidarios se encontraron con una respuesta inmediata, pero se dirigió un desprecio particular a Kutcher, en parte debido a su defensa de las víctimas del tráfico sexual de niños.

En 2017, el actor testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el horrible abuso infantil en línea que había visto como parte de su trabajo en Thorn, una organización que utiliza tecnología para combatir la explotación sexual infantil, y sobre la necesidad de prestar mayor atención a la asunto.

El actor, que en su carta de apoyo a Masterson se llamó a sí mismo "actor, inversionista, filántropo y, lo más importante, padre", y Kunis publicaron un video en el que intentaron explicar que estaban apoyando a un amigo y no pretendían desacreditar o volver a traumatizar a las víctimas de violación, pero su intento de disculparse ("lamentamos si eso ha ocurrido") sólo sirvió para encender más el asunto.