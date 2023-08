Siniestro del avión de Yevgeny Prigozhin, del Grupo Wagner: otra posible muerte sospechosa de alguien enfrentado a Putin

The Conversation U.S. ha pedido al experto en seguridad nacional Gregory F. Treverton , expresidente del Consejo Nacional de Inteligencia en la Administración Obama, que explique lo que significaría la muerte de Prigozhin.

¿QUIÉN ERA (O ES) PRIGOZHIN?

Era un delincuente de poca monta que, tras pasar nueve años en una prisión soviética, se convirtió en vendedor de perritos calientes y llegó a poseer elegantes restaurantes y un servicio de catering.

Se le conocía sobre todo como el rico y bien relacionado líder del Grupo Wagner, una fuerza militar privada con vínculos con el Gobierno ruso . Las tropas de Wagner lucharon en el bando ruso en Ucrania, pero Prigozhin hizo públicas en la primavera de 2023 sus críticas sobre el coste del conflicto en términos de tropas de Wagner y sus quejas sobre la forma en que el Gobierno ruso estaba librando la guerra. El ministro de Defensa Sergey Shoigu fue un blanco particular de las quejas de Prigozhin sobre la estrategia militar.

Prigozhin tenía 62 años en el momento del accidente.

¿CUÁL ERA SU RELACIÓN CON EL PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN?

Como mínimo, era complicada.

En junio, cuando lanzó su motín contra Moscú, Prigozhin debió de darse cuenta de que había ido demasiado lejos con sus reproches públicos. El único general al que admiraba, Sergey Surovikin , publicó un mensaje en vídeo en el que le decía que se retirara y que “obedeciera” a Putin. Prigozhin no tardó en disolver la marcha, diciendo que quería evitar “ sangre rusa ”. Después, el líder mercenario dijo que se había reunido con Putin antes de partir hacia lo que se esperaba que fuera su exilio en Bielorrusia.

¿POR QUÉ CREE QUE LOS OPONENTES DE PUTIN, MUCHOS DE LOS CUALES ESTÁN MUERTOS O ENCARCELADOS, HAN SUFRIDO TANTAS DESGRACIAS?

Estaba dolorosamente claro que, tras su fallida rebelión, Prigozhin era hombre muerto.

¿CAMBIARÍA ALGO DE LA MUERTE DE PRIGOZHIN EN LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE HACIA PUTINRUSIA?

Al final, a menos que la rebelión de Prigozhin haya plantado las semillas de una resistencia real, no creo que su muerte cambie el curso de la guerra de Ucrania, ni la política de Estados Unidos hacia Putin y Rusia.

Sin embargo, es probable que saque a las tropas de Wagner, que habían estado entre las más eficaces de Rusia , del conflicto en Ucrania. Y puede acabar disminuyendo las operaciones de Wagner en África , que hasta ahora han favorecido los intereses rusos. No obstante, la guerra de Ucrania se ha convertido en la guerra de Estados Unidos, y el Gobierno estadounidense no quiere que Ucrania la pierda, aunque no la gane de forma dramática.