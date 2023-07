Álvaro de Luna declara su amor a Laura Escanes sobre el escenario

Laura Escanes y Álvaro de Luna están pasando por uno de sus mejores momentos. Enamorados e ilusionados, el cantante no ha dudado en proclamar su amor a los cuatro vientos subiendo a su novia al escenario en su último concierto para dedicarle la canción que escribió para ella, 'Todo contigo'. Una sorpresa inesperada que hizo las delicias de los presentes, más aún si tenemos en cuenta que el sevillano no es muy dado a realizar este tipo de declaraciones de amor públicas. Mucho ha pasado desde aquellos primeros encuentros en los que la pareja intentaba pasar desapercibida y de los besos 'cazados' por los paparazzis en sus escapadas románticas.

El cantante tenía que cumplir con su público en Cullera, Valencia, hasta donde viajó Laura para acompañarlo desde bambalinas. Llegado el momento, Álvaro cogió de la mano a su novia y la subió al escenario. La 'influencer', entre emocionada y tímida, se llevaba las manos a su rostro al escuchar a su pareja cantarle "Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú me has devuelto las ganas. Ya no me siento perdido" acompañado por los cientos de personas allí congregadas que coreaban la letra. Una escena que terminaba con la pareja cantando a dúo mirándose a los ojos y con un apasionado beso.

Por si fuera poco, el cantante no se quedó ahí. Tras el concierto, subió el vídeo del momentazo a sus redes sociales con un romántico mensaje que empezaba: "De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón".

"Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta", continuó el sevillano, que aseguró que lo que sí sabe es que "me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato". "Eres de esas personas en las que me quiero mirar todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres", le ha escrito para terminar agradeciéndole las vivencias desde que están juntos: "Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde otro prisma".

En Menorca Antes de volver a cumplir sus respectivos compromisos laborales, la pareja pasó unos días de vacaciones en Menorca, el destino predilecto de Laura, y de su paso por la isla también pudimos ver los mensajes que la 'influencer' le dedicó a su pareja. "Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya", escribió haciendo un guiño al tema que su novio le ha dedicado bajo un carrusel de fotografías en el que se les ve disfrutando de un espectacular atardecer entre risas y besos.

También se apreció la buena relación del cantante con la hija que Laura tuvo con su exmarido, Risto Mejide, en unas imágenes en las que el artista lleva en brazos a la pequeña en diferentes momentos. "Una de las cosas que más valoro es esto. No existen palabras para describir lo que siento cuando os veo. Te amo", le dedicó la prescriptora de tendencias.