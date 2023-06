Las palabras de Victoria Federica sobre su hermano Froilán

Hasta el momento, una de las características de Victoria Federica había sido su silencio ante los medios de comunicación. Seria, e incluso tosca, acudía como invitada a los eventos donde se obtenía de ella poco más que una tímida sonrisa en el mejor de los casos. En la calle no dudaba en hacer desplantes a los periodistas. Sin embargo, algo ha cambiado y la joven ha hablado ante los micrófonos.

Victoria Federica confirmó que viajará a Ginebra para acompañar a su prima Irene en la celebración de su mayoría de edad, aunque no sabe quién más irá. "No sé quién va a venir y quién no", explicó al tiempo que aclaró que, si va su abuelo Juan Carlos, su prima estará "encantadísima".

Unas declaraciones contra todo pronóstico en las que también dijo que no será ningún problema coincidir con Iñaki Urdangarin. Además, se mostró muy orgullosa de la colaboración que su hermano Froilán va a hacer en la organización de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que se celebrará en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre. "Pues no sé lo que va a hacer, la verdad, pero estoy muy feliz por él", dijo.