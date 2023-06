Risto Mejide y Natalia Almarcha rompen su relación

Cuando parecía que Risto Mejide y Natalia Almarcha estaban afianzando su relación, la pareja parece haber puesto fin a su noviazgo. Al principio, ninguno de los dos se pronunció al respecto, si bien ambos dejaron pistas en el universo digital. Fue el 'tiktoker' Abel Planelles quien se percató de que el publicista había borrado cualquier rastro de la farmacéutica en sus redes. De hecho, ambos se dejaron de seguir, lo que se ha convertido en una de las señales más significativas de ruptura entre las parejas. Se formó tal revuelo que Risto decidió publicar un comunicado en el que confirma el final de su relación y se niega a dar cualquier tipo de explicación al respecto.

Además de dejar de seguir a Risto, Natalia comenzó a aceptar solicitudes a mansalva, hasta 15.000 en cuestión de horas. Pero ahí no quedó la cosa, y con el paso de las horas, todo se fue complicando hasta llegar la confirmación definitiva por ambas partes.

Almarcha compartió una historia con un pantallazo con el mensaje de un seguidor que le advierte de que el presentador podría haberle sido infiel en más de una ocasión. Una información a la que ella respondió: "A ver, estoy recibiendo cientos de mensajes así. Estas cosas duelen, tanto si son verdad como si está manipulado todo lo que me pasáis. Ya no procede. Haberme avisado antes". Unas palabras de las que se entiende que todo habría terminado entre ellos. Después, optó por borrar su cuenta sin ninguna explicación.

Por su parte, Risto también publicaba un comunicado aclarando la situación. "De cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos", comienza. "Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de esta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas o razones muchas veces, sino porque esto sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida", continúa.

El presentador habla de su expareja como "una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor". "Por eso, después de la ruptura, no esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable. Esa persona merecerá siempre mi respeto y, por tanto, mi más sincera contención. Si ella decide contaros su mitad de nuestra historia, será cosa suya", expresa. "Pero yo, por ella y por mis hijos, por lo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga", termina, zanjando así el asunto.