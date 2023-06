"Si algún día dejo Australia, me iría a vivir a España", promete Chris Hemsworth

Quizá nunca vaya a ganar un Oscar, pero no hay duda de que Chris Hemsworth (Melbourne, 1983) es una estrella. Lo demuestran los cazautógrafos acampados a las puertas del hotel Villamagna y el follón que montó la noche del miércoles en la Gran Vía madrileña, paralizada para el estreno de 'Tyler Rake 2', secuela de la exitosa película de acción que protagonizó para Netflix y que se estrena el 16 de junio. Si hasta la reina Letizia satisfizo el sueño de su hija, la princesa Sofía, de conocer a Thor y acudió al plató de la calle Alcalá donde se graba 'El Hormiguero'. El público no se enteró del informal encuentro, no así la redacción del espacio de Pablo Motos, que la Reina quiso visitar para saludar a sus componentes.

Para el común de los mortales, Hemsworth es Thor en las películas de Marvel y el marido de Elsa Pataky, con quien lleva casado desde hace trece años y tiene tres hijos. El sex symbol australiano por antonomasia, que en agosto cumplirá 40 tacos sin aparentes signos de decaimiento físico. Con su 1,91, casi tiene que agacharse para entrar por la puerta de la suite para charlar con un reducido grupo de periodistas. Cruza los brazos por detrás de la cabeza mostrando los tatuajes que adornan sus bíceps y su pecho retumba cuando se lo golpea al toser. La dulzura de sus ojos azules contrasta con una voz profunda, que no se escucha demasiado en la segunda entrega de las andanzas del mercenario Tyler Rake.

Tráiler de 'Tyler Rake 2'

El filme de Sam Hargrave, antiguo especialista convertido en director, apuesta por la acción en detrimento del diálogo. Es una entretenidísima y a ratos deslumbrante sucesión de persecuciones, peleas y tiroteos, en la que su protagonista acude al rescate de una familia en una cárcel georgiana y tiene que sufrir el acoso sin tregua de la familia mafiosa más poderosa del país.

'Tyler Rake 2' ofrece escenas de acción increíbles rodadas sin cortes, como si fueran un videojuego, así como un nivel inusitado de violencia. Su héroe mata sin piedad, pero también recibe un duro castigo que obligó a este paladín de la vida sana a ponerse todavía más en forma.

"Cada película requiere un entrenamiento físico diferente", explica. "Puedes elegir ir a lo grande o quedarte en una escala más pequeña. Yo venía de hacer de Thor, donde estaba mucho más grande de lo que esta película exigía. Reducí mi tamaño con artes marciales, cardio y una parte más funcional. No necesitaba una versión tan musculosa". El rodaje en la República Checa, recuerda, no fue fácil. "Catorce horas de rodaje al día y dos horas de ensayo por la noche. Agotador. El entrenamiento me permitió abordar la peli estando en forma, lesionarme menos y ser mucho más flexible. Todo está rodado con una sola cámara, prácticamente no hay dobles ni pantallas verdes (cromas)".

Según la estrella de 'Los vengadores', el público está aburrido de los efectos digitales y apreciará el verismo de 'Tyler Rake'. "Podíamos haberla rodado en la calentita Los Ángeles, pero nos fuimos a Praga, nevando, con 300 extras, explosiones por doquier y mi brazo en llamas". En su caso, revela, la primera lectura de un guion es esencial a la hora de elegir un proyecto. "Tienes que fiarte de tu intuición. Trato de ver si conecta conmigo, si es distinto a lo que he hecho antes y si conecta con el público", enumera. La base de 'Tyler Rake 2' es la acción pura y dura, pero también aparece un villano machista y maltratador que sufren sus hijos. "Mis padres trabajaron durante muchos años en un programa de protección de menores", apunta el actor. "Me di cuenta de la importancia de los primeros años en la vida de un niño para formar su personalidad".

Una conexión muy profunda

El estreno de 'Tyler Rake 2' coincide con la huelga de guionistas que ha paralizado el cine estadounidense, "una situación compleja", en palabras del actor. "Necesitamos que todas las partes sean escuchadas y vistas, que se alcance un acuerdo con el que todo el mundo se sienta cómodo. Espero que el tema de los guionistas se solucione pronto. Tengo muchos amigos que trabajan como técnicos, con cables y grúas, y esto les perjudica porque se van a ver en el paro".

En el caso de Chris Hemsworth, tan importante como sus películas son sus fotos en Instagram (57 millones de seguidores), que le han convertido en el mejor embajador posible de una paradisíaca Australia. Su mansión con cuatro hectáreas de terreno en Byron Bay ha servido de imán para otros famosos como Nicole Kidman y Natalie Portman, que también tienen casa en esta pequeña localidad de 9.000 habitantes. Sin embargo, el esposo de la Pataky tiene claro dónde vivir si algún día deja las Antípodas.

"Amo España, siempre he sentido una conexión muy profunda gracias a mi mujer. Me encanta venir, adoro la gente, su cultura... Hay algo muy familiar y muy orientado a los amigos que adoro. Si algún día dejo Australia o me echan de allí, viviría en España", promete.