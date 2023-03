Rafa Castaño, afortunado en el juego y en el amor con una navarra

Rafa Castaño se llevó de Pasapalabra algo más que el mayor bote de la historia de la televisión. Hace unas semanas ganó a Orestes Barbero en un duelo histórico y logró un premio de 2,2 millones de euros al acertar del tirón el rosco del famoso concurso. Aunque el sevillano habría conseguido algo más importante que el dinero de su larga estancia en el plató. Según informa la revista Lecturas, durante la grabación en uno de los programas conoció a la que es su actual pareja, la periodista Beatriz Solano Orte.

La primera vez que Rafa y Beatriz compartieron set fue con motivo de los programas que se prepararon ya el pasado agosto. En aquellas grabaciones ambos formaron bando (azul) durante tres sesiones. No era la primera vez de la periodista en Pasapalabra. “Muy feliz de estar de vuelta porque la vez anterior tenía una sensación como la noche anterior de Selectividad: una angustia, un qué pasará... Gané dos canciones y todo. Disfruté un montón. Hoy he venido hasta de amarillo... ¡Vamos a echarle un cable a Rafa!”, se presentó. Ella firmó una gran actuación en el juego de la pista musical. Acertó la canción a la primera y le regaló a Rafa cinco segundos extra para afrontar el bote final. Solano llegó incluso a bromear con la relación entre Castaño y su rival, Orestes Barbero. “Estoy alucinando con los dos. Además, entremedias, con chistecitos, ¡como si fuera fácil! Es como si no le dieran importancia...·”, comentó la periodista al presentador Roberto Leal sobre la complicidad de los duelistas.

Le dedicó el premio

A partir de ahí, surgió el amor, según la revista. Aunque el ganador del concurso se ha mostrado siempre muy cauto a la hora de airear su vida privada -poco más se sabe al margen de que es aficionado del Betis y de los gatos y que lleva una librería con varios socios-, en su última intervención en Pasapalabra dejó varias pistas. “Me acuerdo de todas esas personas que han estado ahí al lado entendiendo que tenía que estar estudiando y dedicando muchas horas a esto: de mi familia, de mi novia…”, dijo.

El sevillano se acordó, sin citar nombre alguno, de la que es su pareja desde hace pocos meses. Beatriz Solano, de 36 años, es uno de los rostros más conocidos de Antena 3, y más tras la pandemia. Presenta las noticias en plató durante la edición del fin de semana, conducida por Matías Prats y Mónica Carrillo. Fue la persona que explicó en los informativos de la cadena cómo avanzaba el proceso de vacunación en España. También cuenta con experiencia en el mundo de los toros, ya que ha sido la presentadora de los encierros de San Sebastián de los Reyes. Esta periodista, natural de Pamplona y licenciada por la Universidad de Navarra , ha logrado hacerse un importante hueco en la pequeña pantalla tras 13 años en la profesión.