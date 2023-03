Rafa Castaño ve en el bote de 'Pasapalabra' la ocasión de "empezar de nuevo"

Rafa Castaño, ganador del bote de 2.272.000 euros del concurso de Antena 3 'Pasapalabra', ha declarado este viernes en una entrevista que este premio le brindará "la oportunidad de vivir tranquilamente": "Incluso de plantearme una carrera, de empezar de nuevo", ha explicado el concursante.

"Para mí era una oportunidad increíble para solucionarme la vida. Estaba muy perdido y estoy muy perdido profesionalmente", ha reconocido Castaño a varios medios: "Sé lo que no quiero hacer, que es tenerlo en el banco, ni tampoco tomar decisiones ahora. Creo que es momento de pararme, dejar que pasen unos meses y que todas las decisiones se tomen con perspectiva y con cautela", ha añadido.

El concursante sevillano, tras cerca de doscientos programas compitiendo contra el burgalés Orestes Barbero en lo que ha conformado el dúo de rivales más longevo de la televisión, pudo alzarse este jueves con el bote más cuantioso de la historia del programa, al completar el rosco en un solo turno y con 49 segundos de margen.

Fue a Orestes a quien dedicó su primer pensamiento: "Creo que parte de las razones por las que no salí eufórico era porque no me salía delante de alguien que se merecía el bote igual que yo y sabía que era un mal trago para él (...). Lo único que pensaba y le decía era, 'Lo siento, tío'", ha explicado para añadir: "Si subo a Burgos, por supuesto que le llamaré y le invitaré a una cervecilla".

La palabra que confirmó su victoria fue "zabro", sustantivo que define al "escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos" y que, con sorna, Castaño ha encontrado "muy fea": "Debería haber sido una más bonita", ha bromeado para luego admitir que "jamás pensaba que iba a ser ese día, porque nunca lo pensaba".

"Sabía que quedaba una difícil, de diccionario. Van pasando letras, c, u, v, x... y cuando digo la y, veo que es normal. Me digo: 'Espérate, que es la z, estate atento'. Era una sensación muy rara pero no quería perder la concentración, porque lo que no quería era, precisamente por ese exceso de emoción, equivocarme", ha recordado.

El sevillano, quien estudió Periodismo y realizó prácticas en la delegación sevillana de EFE, es socio de la librería Caótica, la cual últimamente ha encontrado dificultades para permanecer abierta. Por eso, ha querido ayudar llevando "a mucha gente a la librería, no solo con el ánimo de comprar", sino con el de verlo, aunque desde hace tiempo su vida no se pueda "plantear detrás de un mostrador", dice.

Aun asumiendo el aluvión de felicitaciones, Castaño ha reconocido que todavía no ha revisado los mensajes que ocupan sus redes: "Me escribió la familia desde grupos que tenemos, amigos muy cercanos... A esos sí que les respondí, pero, claro, tengo como 115 chats", explica y comenta que "como estamos en campaña, tanto el alcalde de Sevilla como el candidato del PP" le han dado la enhorabuena.

Sobre la orientación de su nueva vida, el concursante declara: "No significa que ahora no trabaje, sino que trabaje de lo que me guste, que esté bien pagado, que me dé tiempo, que me permita teletrabajar...", aunque no le cabe duda que, después de todo el esfuerzo y la recompensa cosechada, no le faltará tiempo para "disfrutar, leer mucho, ver películas, volver a esa vida de estudiante que tanto echaba de menos", ha concluido.