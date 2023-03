Lola Herrera: "Cada mujer ha de tener conciencia de quién es"

Tras 75 años de una carrera sólida e incontestable, Lola Herrera mantiene intacta la pasión por subirse a un escenario. Ahora lo hace con la obra 'Adictos', junto a Ana Labordeta y Lola Baldrich. "Mis compañeras y yo comentábamos la suerte que tenemos de pasarlo tan bien con nuestro trabajo", dice. Para suerte, la que tiene el público de seguir disfrutando de una de las grandes del teatro.

No sé si se toma el aperitivo algún domingo.

No. Normalmente, esos días trabajo. Alguna vez bajamos mi hija y yo a la esquina y tomamos algo, pero no precisamente los domingos, porque actúo por la tarde. Todo no se puede tener, y el tiempo ha de utilizarse para lo que más nos interesa. Y a mí, entre otras cosas, me interesa mucho mi trabajo.

¿De tomárselo, con quién se lo tomaría? ¿Con Carmen Sotillo, la protagonista de 'Cinco horas con Mario', o ya está un poco harta de ella?

Me lo tomaría con alguien que tuviera el ánimo muy arriba y me ayudara a levantar el mío; alguien con quien poder compartir una conversación amena. Y no, no estoy harta de Carmen. La quiero, la comprendo, la he ayudado en lo que he podido para expresarse, he hablado de ella desde hace 40 años. Es un personaje fundamental en mi trayectoria, y le estaré agradecida toda la vida que me quede a Delibes por haberlo escrito. Me ha dado satisfacciones muy grandes. Pero ya no más. Ha habido más altos en el camino porque he hecho más cosas en la vida.

Como su arriesgado papel en 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', donde interpretaba a una mujer que se enamoraba apasionadamente de otra.

Sí que lo era, sí, sí. Y me hubiera gustado que, en el teatro, me tocaran más textos comprometidos. Estamos para eso, para poner ahí encima todo lo que podamos y compartirlo con el público.

Usted es un referente por su implicación en la defensa de la mujer.

Bueno, soy mujer, así que no tiene ningún mérito.

Pero dijo que, como mujer, no entendía que otras mujeres votaran a Vox.

Porque en la vida tiene que haber de todo, pero creo que lo hacen por una mala información. Y por sus razones; cada uno tiene las suyas. Estoy a favor de la mujer progresista, de la mujer que tiene ganas de incorporarse a algo más, de aprender algo más. Me interesan esas mujeres, que son la inmensa mayoría. Pero lo primero que habría que hacer sería responsabilizarse individualmente, tomar conciencia una misma de quién es, qué hace y qué pinta en dónde está. Esto lo vas aprendiendo con los años, te vas conociendo, vas sabiendo quién eres. Y, después, unir todas esas energías. Pero hay gente que se distrae.

Con el tiempo ha ido superado esa cierta inferioridad intelectual que sentía.

Yo no tuve estudios académicos, estudié a salto de mata. Los estudios son las mejores herramientas que tienes para hacer frente a la vida. A mí me han faltado de entrada, como a tantísima gente en este país de mi generación, y hemos tenido que batallar el doble; por eso, todo el mundo debería tener derecho, desde que nace, a una buenísima información, a una buenísima educación. Luego he ido incorporando cosas a mi cabeza, a mi vida, a mis conocimientos. Pero me ha costado mucho porque no tenía el andamiaje bien preparado desde el principio.

LAS MECHAS DEL PELO

Durante muchos años, su pelo corto mechado fue imitadísimo. Hasta en Nueva York le preguntaban por su peinado.

Sí, en un restaurante me preguntaron dónde me hacían las mechas, una cosa muy chocante. Aunque tendencias ha habido siempre, yo necesito algo con lo que me sienta bien, tanto si se lleva como si no. Me dejé el pelo largo y las canas para esta función que estoy haciendo, y me siento comodísima. Las tengo preciosas, además, muy blancas, me han salido muy bien.

Ha sido una de las primeras 'influencers'.

No lo he pretendido. Pero, en una profesión de cara al público, te tienes que reinventar, y también has de hacerlo por ti misma, y puede ser que alguien se fije en ello. Casi todo lo que me ha pasado en la vida lo he pagado con la cabeza: cuando han ocurrido sucesos que me han dado un disgusto, me he cambiado el color, me cortado el pelo casi al rape. Y, ahora, me siento con la paz de la cana, feliz.

En estos momentos mismo está de gira con 'Adictos'.

Tengo hasta la primavera de 2024 firmada. Es un no parar.

¿Noto que echa en falta tener más tiempo libre?

No, porque hago muchas cosas pero, sobre todo, hago lo que me llena, lo que me da energía, lo que me gusta, que es trabajar. No me quejo, al revés. Estoy ahí porque quiero, nadie me obliga. Y encantada de estarlo.