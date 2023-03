Piqué responde así a la canción de Shakira: "Los padres debemos proteger a los hijos"

Jordi Basté ha preguntado a Piqué si había escuchado la famosatan solo unos días después de la actuación en directo del argentino y la colombiana en el programa estadounidense 'Jimmy Fallon' . A lo que Piqué ha respondido: "No quiero hablar del tema, no creo que toque" pero, acto seguido, ha terminado reconociendo: "Obviamente he escuchado la canción".