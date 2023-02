¿Qué significa 1437 en WhatsApp?

El ingenio humano no tiene límites. Es capaz de dar la expresión más simple con el código más complejo y viceversa. Y las nuevas tecnologías no se quedan al margen. Es más, son campo de batalla para que la inventiva de los usuarios reluzca más que nunca.

penúltimo (nunca el último) de los ejemplos lo encontramos en Telegram, Twitter, Instagram, Facebook o TikTok. En todos ellos aparece un número que se envía de forma notoria: el 1437. ¿Qué es? El(nunca el último) de los ejemplos lo encontramos en WhatsApp . Y en el resto de opciones de mensajería instantánea que se hacen uso hoy en día, como. En todos ellos aparece un número que se envía de forma notoria: el 1437. ¿Qué es?

No se trata de la combinación de la caja fuerte de Amancio Ortega, o de la de Mark Zuckerberg,. Ni el año en el que descubrió América Cristóbal Colón, que fue medio siglo más tarde. Tampoco es el sistema con el que Jagoba Arrasate salta a los campos de fútbol con el once inicial. Para nada. La explicación proviene, como el 110 por cien de los avatares tecnológicos, de la lengua anglosajona. La que conocemos como inglés, vamos.

Cada número se corresponde con una palabra en inglés. De manera que, como si fuésemos el mismísimo Profesor Layton, deberemos tirar de ingenio (e inglés, que también empieza por i) para descifrar el mapa del tesoro en el que se ha convertido el mensaje. Vamos allá...

El 1 no tiene mucho misterio. Es el "I" (Yo) de la lengua de William Shakespeare. Le sigue el 4, que corresponde con la palabra "Love" (amor, querer). La cosa va cogiendo forma. El 3, según desvelan los entendidos, encontraría su correspondencia con el vocablo "You" (tu, a ti). Y el colofón lo encontramos con el 7, que no me digan por qué, corresponde con "Forever" (para siempre, acordaos de la canción 'Forever young').

Y ahora la cosa está fácil. Se suman los elementos y nos da la clave para desvelar el misterio. Como de pequeños cuando decíamos "La M con la O, MO. La T con la O. TO. Ahora todo junto. 'A-MO-TO'". Pues lo mismo. "I Love You Forever". Vamos, que "Te quiero para siempre". Ale, ya se ha desecho el entuerto. Ahora, aprovechando que es 14 de febrero, Día de San Valentín, ya pueden hacer uso del numerajo de marras y enviarlo a sus seres queridos, bien por WhatsApp, bien por Telegram, en Facebook, en Twitter, TikTok o Instagram. O, como se ha hecho toda la vida, pueden comprar un buen ramo de rosas e invitar a su contrario a cenar, que es lo que se suele hacer en un día como este desde que el mundo es mundo. Por si acaso, 1437 para todos ustedes...