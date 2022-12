Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dan la campanada y esperan su primer hijo para 2023

Cristina Pedroche de un año más las campanadas, la revista 'Lecturas' publica en exclusiva que la presentadora estaría esperando su primer hijo con Dabiz Muñoz. Parece que la pareja ya ha informado de la buena noticia a sus familiares y amigos más allegados y estarían esperando a la noche de fin de año para hacerlo público. Sin embargo, la revista se ha adelantado al sacar unas fotografías en las que se ve a Cristina y a su marido saliendo de la clínica ginecológica en la que están realizando el seguimiento del embarazo. El nacimiento del bebé se espera para el próximo verano. A las puertas de quede un año más las campanadas, la revista 'Lecturas' publica en exclusiva que la presentadora estaría esperando su primer hijo con. Parece que la pareja ya ha informado de la buena noticia a sus familiares y amigos más allegados y estarían esperando a la noche de fin de año para hacerlo público. Sin embargo, la revista se ha adelantado al sacar unas fotografías en las que se ve a Cristina y a su marido saliendo de la clínica ginecológica en la que están realizando el seguimiento del embarazo. El nacimiento del bebé se espera para el próximo verano.

"Este año es el año del mensaje", decía Cristina Pedroche a Pablo Motos en una entrevista en 'El Hormiguero'. "Es el año que me gustaría que hubiese un poco de lagrimita. Toca lagrimita, creo que la gente va a llorar. Lo pienso y me emociono muchísimo", avanzaba. "Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar", aseguraba. Unas palabras que ahora cobran un nuevo sentido.

Aunque ninguno de los dos había descartado la posibilidad de ser padres, Cristina siempre había dejado clara su postura: "Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no los son solo mis vestidos", aseguraba el pasado mes de marzo, aunque también reconoció hace un año que su padre quería "ser abuelo ya". Un deseo que, según parece, podrá ver cumplido en solo unos meses.