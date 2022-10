La actriz María Castro se encuentra con su doble en Pamplona: "Al verla casi me da un pasmo"

La actriz gallega María Castro se llevó una sorpresa que no olvidará fácilmente en su última visita a Pamplona. Ha sido la propia intérprete la que ha querido compartir con sus seguidores, a través de Instagram, la anécdota de cómo una joven se acercó a ella "con la intención de decirme eso de : hola, dicen que me parezco a ti, pero no hizo ni falta, porque al verla CASI ME DA UN PASMO!!!!!!"

María Castro actuó el pasado viernes en el Centro Cultural de Noáin, donde forma parte del elenco de la obra 'La coartada' y su visita a tierras navarras le permitió conocer a "su doble".

"La sensación de mirarse en un espejo, sin tener uno delante, me resultó un poco fantasmagórica incluso: mismo pelo, mismo rizo y color, misma sonrisa, misma altura y tipo, casi misma edad (37 años ella, 40 yo), dos hijos ambas, y mismos estudios universitarios (profes de educación física)… Y me da, por el rato que pude hablar con ella, que misma inagotable energía!!!", explica la actriz.

"Encima ella se llama Ana, mi personaje en la función que ayer vino a verme!!!

Si me lees, ponte en contacto conmigo… porque siendo genéticamente supongo que casi iguales, igual algún día necesitamos una de la otra… y si no al menos, podremos echarnos unas risas, cada vez que recordemos el encuentro del ayer!", dice divertida.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar. El actor Otavi Pujades ha exclamado: "¡Madre del amor hermoso!". Paula Echevarría lo tiene claro: "Separadas al nacer". Lydia Bosch ha apuntado: "¡Qué pasada, es increíble, sois iguales!" e Itziar Castro ha ido más allá: "Joderrr, podéis hacer las gemelas del resplandor".