¿Sale Piqué con una estudiante?

Es rubia, de larga melena ondulada y rostro aniñado. ¿Hablamos de Shakira? No. Hablamos de la supuesta novia de Gerard Piqué. Se llama Clara Chia Martí, unos apellidos que juntos suenan a Chamartín, el legendario estadio del Real Madrid, por más que le duela al defensa culé. Tiene solo 23 años y es estudiante, aunque por lo visto ya ha sorteado el paro gracias a un contrato como organizadora de eventos en la empresa Kosmos, propiedad del futbolista. Todo esto lo desvela el diario británico 'The Sun', que tampoco es que sea la biblia de la credibilidad. Pero, de llegar a confirmarse, estaríamos ante un bombazo comparable al que provocaron en su día el torero Enrique Ponce y la universitaria Ana Soria, que ya llevan dos años juntos aunque en su momento no se lo creía nadie.

Dos meses después de la sorprendente y para muchos inexplicable separación de Piqué y Shakira, hay quien ya cree haber dado con la causa de la ruptura haciendo bueno el dicho francés de 'Cherchez la femme' (busque a la mujer). Como si las mujeres fuéramos siempre la causa última de todos los delitos del corazón... Otro tópico que se cumpliría de confirmarse la noticia es el de que todos los hombres que se separan lo hacen para irse con otra más joven. Bueno, todos menos Carlos de Inglaterra, pero él sería la excepción que confirma la regla. En el caso que nos ocupa, la presunta nueva novia de Piqué es 22 años más joven que Shakira (45) y doce menor que el futbolista (35).

Para saber algo sobre Clara Chia Martí hay que acudir a los tabloides británicos, porque los perfiles sociales de la joven se han borrado sin dejar rastro. Según estos diarios, se trata de una estudiante de Relaciones Públicas (tremenda premonición: para relación pública la suya con Piqué) a la que el defensa del Barça conoció en un pub de Barcelona donde ella trabajaba como camarera. De momento se ha difundido una foto en la que aparece vestida de blanco, sentada en lo que parece el escritorio de una oficina y tapándose la nariz mientras se ríe (un gesto muy típico de la generación Z).

Piqué, un 'milenial' de manual, es padre de Milan y Sacha, de nueve y siete años respectivamente. Y hasta el momento de la ruptura llevaba casi doce años de amor supuestamente ininterrumpido con Shakira. Según le ha confesado al periodista británico Simon Boyle una fuente cercana al futbolista, su relación con la estudiante comenzó hace unos meses y era el secreto mejor guardado de su entorno, lo cual refuerza la teoría de que el detonante de la ruptura ha sido una prolongada infidelidad que la cantante colombiana no habría estado dispuesta a perdonar.

"VA EN SERIO"

La otra teoría es que el propio Piqué, tan enamorado de Clara Chia como Ponce de Ana Soria, decidió coger el toro por los cuernos y cortar con la madre de sus hijos. Esta última la suscriben los que afirman que el delantero, lejos de estar flirteando, "va en serio". La noticia de que Piqué había sido pillado tonteando con una rubia en un restaurante, al que había acudido "seis o siete veces", saltó en realidad a principios de julio. Sin embargo, el excuñado de la colombiana declaró por entonces que "más que infidelidades, la separación se debe a un problema económico entre ambos".

Shakira, además de a una dolorosa separación, se enfrenta actualmente en España a un juicio por fraude fiscal en el que le piden ocho años de cárcel. La cantante vive uno de sus momentos más amargos mientras que Piqué, de confirmarse su nueva relación, podría estar en las nubes, pensando quizás que los astros se han conjuntado para regalarle un nuevo amor. Ahora bien, ella se apellida casi Chamartín. Él, de segundo, Bernabeu... Hay conjunciones astrales realmente perversas.