Verdeliss habla sobre la operación de su octava hija, Deva

Ser madre no es un trabajo sencillo, ya seas primeriza o no, como es el caso de Verdeliss. La ex concursante de 'GH VIP' cuenta con una familia numerosa formada por dos niños y seis niñas, más su marido y ella.

El último parto de la influencer fue particular, ya que ha traído a su hija al mundo en una piscina en su propia casa. "18:47 horas y cayó el sol y apareció ella. Mi Deva, mi luna. 9 meses atrás te pedí a la luna, así te llamas y ella te trajo", escribía Verdeliss junto a una fotografía en la que aparece llorando con su hija en brazos. "Nació enmantillada, danzando en su líquido amniótico, nunca llegó a romper la bolsa. Un fenómeno así sucede en un parto de cada 80.000", continuaba relatando muy emocionada.

Esta técnica quiso probarla anteriormente con su embarazo gemelar, pero por complicaciones en el último momento no pudo llevarla a cabo.

Cada parto y cada bebé es un mundo, y en cada caso pueden surgir complicaciones diferentes. Es lo que ha contado la influencer que le ha pasado con su última hija, Deva, que nació el pasado 8 de febrero. La pequeña llevaba una temporada con episodios de llanto agudos por las noches, presentando problemas al tomar el pecho de su madre.

"Yo sabía que mi bebé tenía dificultad y que su succión estaba muy comprometida; tragaba mucho aire, hacía chasquidos y tenía atragantamientos. Se cansaba en cada toma y, por algún motivo, no sabía agarrarse cuando quería darle el pecho tumbada".

Al principio no quería entrar en detalles sobre el problema de salud del que aquejaba la pequeña, pero ahora ya tiene un diagnóstico confirmado: anquiloglosia, una enfermedad congénita de desarrollo en la que el frenillo de la lengua es inusualmente corto, y puede tener serias consecuencias.

centro especializado, donde dieron con el diagnóstico definitivo. Este problema también es conocido como lengua anclada o frenillo corto, y al ser oral, puede interferir en la lactancia, dando lugar a los cólicos que la pequeña sufría y por los que no podía parar de llorar. Fue gracias a una seguidora entendida en el tema la que le puso sobre la pista de este problema, gracias a la cual decidió marcharse hasta Salamanca para llevar a la niña a un, donde dieron con el diagnóstico definitivo. Este problema también es conocido como, y al ser oral, puede interferir en la lactancia, dando lugar a los cólicos que la pequeña sufría y por los que no podía parar de llorar.