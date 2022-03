Verdeliss desvela los problemas de salud que le ha provocado el parto de su octava hija

influencer navarra Estefanía Unzu, más conocida en redes sociales por el nombre de problemas de salud que sufre tras dar a luz a su octava hija, Deva, que nació el pasado 8 de febrero. Lanavarra, más conocida en redes sociales por el nombre de Verdeliss , ha confesado a sus más de un millón de seguidores en Instagram losque sufre tras, que nació el pasado 8 de febrero.

Verdeliss ha explicado recientemente que tras ir a una consulta especializada le han diagnosticado que tiene "una diástasis abdominal de más de 4 cm (ni siquiera podía darme la medición exacta, porque no entraba en el ecógrafo) y el suelo pélvico algo debilitado y “bajo”.

Tras su séptimo embarazo la influencer navarra quiso asegurarse de que estaba bien de salud tras acabar la cuarentena y haber pasado ya mes y medio después de haber dado a luz a su octava hija. Quería saber si podía volver a hacer deporte "de forma segura", pero gracias a esta consulta se ha dado cuenta que está "en un estado mucho peor del que esperaba".

"Tengo una diástasis abdominal bastante pronunciada, tanto supraumbilical como infraubilical y el suelo pélvico debilitado y caído, yo ya me noto que no tengo suficiente fuerza", explicaba, aunque añadía que pese a este problema por el momento no tiene "dolor, incontinencias, ni hernia".

Para solucionar esta dolencia, Verdeliss va a comenzar a realizarse "tratamientos especializados, electroestimulación, biofeedback de suelo pélvido e INDIBA" una vez a la semana, o dos en el caso de que no evolucione como se espera.

"Tengo ganitas de ir viendo la evolución, ya me han adelantado que con constancia y este tratamiento voy a mejorar mucho", comentó con esperanza. "Es importante no dejarlo pasar porque imagino la mayoría coincidiréis conmigo, una vez damos a luz pasamos a ser la sombra de nosotras mismas, nos despreocupamos y el actuar a tiempo influye en la calidad de vida tanto a corto, medio como a largo plazo", aconsejó la influencer ya que advirtió a sus seguidoras de que "el tono del suelo pélvico puede mermar la salud de la mujer, tanto física (incontinencia, prolapso, hernias…) como mental (pérdida de autoestima y en las relaciones…)".

"La prevención supone una estrategia fundamental ❤️ Así que minipunto para mí, por haberme obligado a ser responsable con mi cuerpo", concluyó Verdeliss.