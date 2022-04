Denzel Washington cuenta cómo vivió el incidente de Will Smith en los Oscar

Denzel Washington asistió en directo y en primer fila al El actorasistió en directo y en primer fila al incidente que Will Smith protagonizó en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar

Tras el bofetón que Will Smith le propinó a Chris Rock después de que este último hiciera una broma sobre la falta de pelo de Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia, Denzel Washington fue una de las primeras personas que se acercó a apoyar a Smith. Durante un evento sobre liderazgo que ha tenido lugar este fin de semana, Washington ha contado cómo fueron esos primeros momentos y qué le dijo a su compañero de profesión durante tantos años.

Washington confesó: "De ninguna manera podría haberme sentado en mi asiento. Eso no es lo que soy". "Hay un dicho que dice que cuando el diablo te ignora sabes que estás haciendo algo mal"", continuó Washington. "El diablo dice: 'Oh, no, déjalo, que es mi favorito'. Por el contrario, cuando el diablo viene a ti, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón el diablo se apoderó de él esa noche", reflexionó.

Estas palabras pudieron servir de inspiración a Will Smith, ya que cuando recogió el Oscar al mejor actor, Smith mencionó también al diablo: "En tu momento más alto, ten cuidado. Ahí es cuando el diablo viene a por ti".

Por su parte, Washington afirmó además que no está dispuesto a condenar a Smith: "¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los entresijos de esta situación, pero sé que la única solución es rezar".

La relación entre ambos actores viene de lejos, y el pasado mes de febrero Smith contaba en una entrevista a People que consideraba a Denzel Washington su "mentor".